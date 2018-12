Gemüselaster kommt bei A1-Baustelle von der Fahrbahn ab - Sperrung aufgehoben

Groß Ippener - Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag mit seinem Gemüselaster auf der A1 von der Fahrbahn abgekommen. Derzeit ist die Autobahn zwischen Groß Ippener und Delmenhorst-Ost in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Update 16 Uhr: Gegen 15.40 Uhr ist die Sperrung wieder aufgehoben worden. Der 26 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Schaden an der Schutzplanke beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro.

Update 15.19 Uhr: Die Polizei rechnete damit, dass die Straße gegen 16 Uhr wieder freigegeben werden kann

Der Mann fuhr gegen 11 Uhr am Vormittag in Richtung Hamburg und kam an der Zufahrt zur Großbaustelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Bevor der 26-Jährige den Sattelzug stoppen konnte, überfuhr er noch knapp 100 Meter der Außenschutzplanke und wühlte dabei auch die Erde auf.

Der Lkw blieb dann im aufgeweichten Grünstreifen stecken, deshalb musste der rechte Fahrstreifen in der Baustelle gesperrt werden. Um den mit 15 Tonnen Gemüse beladenen Sattelzug zu bergen, sperrte die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen ab 14 Uhr die A1.

Derzeit wird der Verkehr an der Anschlussstelle Groß Ippener abgeleitet. Die Polizei empfiehlt, die A1 ab dem Ahlhorner Dreieck zu umfahren.

