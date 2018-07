Gemeinsame Radtour von Colnradern und Einern hat Tradition

Colnrade - Wie lange Bürger aus der Gemeinde Colnrade und dem Goldenstedter Ortsteil Einen einmal jährlich gemeinsam radeln, kann Manfred Lührs nur schätzen. „Gefühlt 20 Jahre“, sagt er. Auslöser für die Tour ist seines Wissens das Sportfest in Einen gewesen, das auch Colnrader gern besuchten. „Und zwar in Verbindung mit einer kleinen Fahrradrundfahrt“, erinnert sich Lührs.

In diesem Jahr begleiteten nahezu optimale Bedingungen die Radwanderung. Bei 23 Grad und nur etwas Wind sammelten sich am späten Sonnabendnachmittag nahezu 50 „Pedalritter“ auf dem Dorfplatz in Colnrade. Gut 15 Kilometer Strecke lagen vor ihnen. Es ging in Richtung Natenstedt/Duveneck.

Zum Ausklang des Tages gab es auf dem Eglinger Platz in Beckstedt deftige Kost vom Grillrost und Getränke. Mit der Ausrichtung wechseln sich die Einer und Colnrader ab. Letztere fungierten diesmal als Gastgeber.