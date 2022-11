Gemeinderat Colnrade hat offenes Ohr für Gewerbetreibende

Austausch mit der Wirtschaft: Der Colnrader Gemeinderat stattete dem „Haus California“ in Beckstedt einen Besuch ab. Bei dem Treffen waren auch andere Gewerbetreibende aus der Gemeinde zugegen. © wz

Welche Sorgen und Nöte haben Gewerbetreibende in Colnrade? Um das zu erfahren, sucht der Gemeinderat das Gespräch mit den Unternehmern.

Beckstedt – Eine alte Tradition setzten die Mitglieder des Gemeinderates Colnrade jetzt mit einem Besuch in der Senioren-Gemeinschaft „Haus California“ in Beckstedt fort. „Wir haben in unserer Gemeinde 90 Gewerbebetriebe und Gewerbetreibende. Das ist eine stattliche Anzahl“, meinte Bürgermeisterin Anne-Wilkens Lindemann zu Beginn der Veranstaltung. „Wir wollen alle Unternehmunen kennenlernen. Nur so können wir als Gemeinde bei entsprechenden Vorhaben hilfreich zur Seite stehen. Weil es Corona jetzt auch wieder zulässt, fangen wir heute mit der Besuchsreihe wieder neu an.“ Gemeint war damit ebenso, diese Betriebe in das Gemeindeleben zu integrieren und entsprechende Kontakte herzustellen. Künftig soll der Austausch zweimal im Jahr (Frühjahr/Herbst) erfolgen.

Die „Haus California“-Betreiberin Rita Lindemann hatte dem Besuch des Gemeinderats sofort zugestimmt. Wenngleich mit der Einschränkung, dass jeder Teilnehmer eingangs auch einen Corona-Test machen musste. Nach wie vor sind diese beim Besuch einer Alteneinrichtung vorgeschrieben. Am Ende war die Prozedur schnell erledigt. „Dann können wir ja jetzt unsere Masken wieder abnehmen. Wir sind alle negativ“, so Rita Lindemann.

Rundgang durch die Einrichtung

Bei einem Rundgang mit Besichtigung der neu geschaffenen Einrichtung für ältere Mitmenschen schilderte die Betreiberin die Entstehungsgeschichte. „Es stellte sich die Frage, wie kann man ein solches Gebäude, das 1863 von Gerhard Heinrich Rövekamp in Beckstedt gebaut wurde und ursprünglich als Gasthaus diente, weiter nutzen.“ Aus den Überlegungen erwuchs die Idee, eine neue Senioren-Wohngemeinschaft entstehen zu lassen, die nicht nur durch den Bau- und Einrichtungsstil einzigartig ist.

„Im Januar 2021 sind wir mit dem Umbau gestartet. Seit Mitte Juni ist der Bezug angelaufen.“ Zwölf komplett neue, bedarfsgerecht gestaltete Wohneinheiten sind entstanden. Sieben von ihnen sind zurzeit belegt. Sie alle haben jeweils einen 23 Quadratmeter großen Schlaf- und Wohnbereich mit direktem Zugang zum eigenen Bad. Außerdem verfügt jede Wohneinheit über eine sich direkt anschließende Terrasse. Unmittelbar daneben ist der parkähnliche Gartenbereich erreichbar. Rita Lindemann: „Das alles vor dem Hintergrund einer Senioren-WG mit geselligem Zusammenleben und aktiver Teilnahme am Tagesgeschehen mit Gemeinschaftsräumen wie der Küche.“ Eine optimale Betreuung und Versorgung werde durch einen Pflegedienst rund um die Uhr angeboten, erfuhren die Ratsmitglieder ferner.

Nachbarbetriebe kommen zum Treffen dazu

Gleich in der Nachbarschaft der Einrichtung befindet sich der Hof Dolling. Rene Dolling führt den reinen Bio-Betrieb zusammen mit seinem Sohn Jonas mit rund 30 Hektar bewirtschafteter Fläche. Gleichzeitig produziert er für die Solidarische Landwirtschaft „Wildes Gemüse Beckstedt“ Bioland-Produkte auf einen Hektar und 500 Quadratmetern unter Folie. Mittlerweile hat der Verein 99 sogenannte Kisten-Abnehmer. Jeden Freitag werden diese an Mitglieder der „SoLawi“ von Dötlingen bis Twistringen herausgegeben. Außerdem erfolgt einmal im Monat ein Familien-Sonntag. Dann wird gepflanzt, gemistet, geerntet und sich ausgetauscht. Das bestätigte auch Hille Perl, ebenfalls Nachbarin des „Hauses California“ und Vertreterin des „SoLawi-Vorstandes“. Dolling und Perl lobten das gute nachbarschaftliche Verhältnis mit der Senioren-WG und den Klönschnack.

Mit zur Besichtigung des „Hauses California“ war auch Handwerker Hendrik Harting gekommen. Er führt seit März 2019 einen Elektrobetrieb mit zwei Mitarbeitern und ist voll ausgelastet.