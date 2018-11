Prinzhöfter Rat billigt Grundsatzentscheidung zu baufälligem Festsaal in Horstedt

Horstedt - Von Jürgen Bohlken. Die Gemeinde Prinzhöfte will den baufälligen Festsaal in Horstedt erhalten und sanieren. Diese Grundsatzentscheidung hat der Rat am Mittwoch getroffen – unter Vorbehalt: Nur wenn der Landkreis für die bisherigen Nutzungsmöglichkeiten Bestandsschutz zusichert, will die Kommune das Vorhaben angehen.

Den Auftrag für die Planung und Begleitung des Projekts hat Architekt Hermann Dunkler-Gronwald aus Hude bekommen. Ihn stufte der stellvertretende Bürgermeister Werner Lange als „empfänglich für Sanierungen“ ein; er sei wohl eher ein „Sanierer“ als „Neubauer“. Der Architekt hat das Gebäude bereits begutachtet. Nach einer groben Kostenschätzung soll die Sanierung für rund 200. 000 Euro hinzubekommen sein, wobei die rückwärtigen Schuppen nicht inklusive sind. Ratsherr Jens Bultmeyer bezweifelte stark, dass diese Summe ausreicht; er befürchtete ein finanzielles „Fass ohne Boden“.

Der Schützenverein Schulenberg-Horstedt müsse sich auf jeden Fall mit Eigenleistungen einbringen, so Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl. Im Grunde habe die Gemeinde gar keine echte Alternative zur Sanierung. Ein Neubau ließe sich am jetzigen Gebäudestandort schwerlich realisieren, zumindest nicht in der Größe des jetzigen Festsaals. Er müsste nämlich einige Meter von der Dorfstraße abrücken. Thomas Hacke, ebenfalls stellvertretender Bürgermeister, sprach sogar von „zehn Metern“. Der jetzige Baukörper grenzt direkt an die Fahrbahn; er steht fast schon drauf. Ein Neubau käme laut Lehmkuhl – zumindest nach jetzigem Stand – mindestens doppelt so teuer wie eine Sanierung. Würde die Gemeinde ein Dorfgemeinschaftshaus errichten, dann müsste es dafür adäquate Nutzungsbedarfe geben; die aber sah der Bürgermeister nicht.

Die günstigste Option, der ersatzlose Abriss des Festsaals, ginge indes zulasten des Schützenvereins, der dann zu jedem Schützenfest ein Zelt organisieren müsste.

Werner Lange ließ durchblicken, dass er die besondere Atmosphäre beim Feiern im Festsaal zu schätzen weiß. Dieses „Gefühl“ ließe sich wohl in keinem anderen Gebäude so wiederherstellen.

„Wir können uns ja auch mal was leisten. Wir leisten uns ja sonst nichts“, plädierte Lehmkuhl klar für die Sanierung. Es habe ihn schon erstaunt, als er vernahm, dass die Bausubstanz des Festsaals nicht so schlecht sei, „wie sie von außen aussieht“. Hermann Dunkler-Gronwald halte das Gebäude aber für dorfbildprägend. Er stehe voll dahinter, es zu erhalten. Und das, so der Bürgermeister, obwohl er an einem Neubau „mehr verdienen“ würde. Den Grundatzbeschluss pro Sanierung trugen mit Ausnahme von Jens Bultmeyer, der dagegen stimmte, alle Ratsmitglieder mit.

Die Entscheidung über den Ausbau der Straße „Hasenbusch“ (etwa 700 Meter), der eigentlich schon für dieses Jahr geplant war, vertagte der Rat. Rund 100. 000 Euro wären dafür bei drei Metern Fahrbahnbreite aufzubringen. Der Wegezweckverband Syke soll nun zusätzlich die Kosten für einen Ausbau in 3,50 Metern Breite errechnen. Mit einer doppelten Oberflächenbehandlung werden nach dem Willen des Rates die Straßen „Sandberg“ (Teilstück) in Klein Henstedt und „Zur Delme“ in Prinzhöfte instandgesetzt.