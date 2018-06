Gemeinde will rund 30 Bauplätze schaffen

Colnrade - Von Jürgen Bohlken. Zwischen Hobolds- und Kieselhorster Weg in Colnrade will die Gemeinde im Anschluss an die bestehende Siedlung Prote-Straßburg-Weg ein allgemeines Wohngebiet (WA) für Bauwillige entwickeln. Eine 2,9 Hektar große Ackerfläche zu erwerben, sei der Kommune bereits gelungen, sagte Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann am Montagabend im Rat. „Wir hätten bei der Erschließung gern mit einem Investor zusammengearbeitet. Das ist uns wiederum nicht gelungen“, bedauerte sie.

Das Bauleitverfahren leitete der Rat mit einem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kieselhorster Weg“ ein. Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich schon lange als Bauerwartungsland ausgewiesen. Auf viele Fragen von Bauwilligen, aber auch „Alteingesessenen“ gab es Antworten im Rat. Nachfolgend die Quintessenz.

Was ist schon passiert?

Die Gemeinde hat dem Plankontor Oldenburg den Planungsauftrag erteilt. Das Landesamt für Archäologie besteht auf einer Untersuchung des Areals (Prospektion), die im Herbst erfolgt. Der Kampfmittelräumdienst ist eingeschaltet worden, um die Fläche anhand von Luftbildern auf etwaige gefährliche Altlasten zu überprüfen. Ebenso wird aktuell nach der praktikabelsten Lösung für die Oberflächenentwässerung jener öffentlichen Verkehrsflächen gesucht, die im Zuge der Erschließung versiegelt werden. Mit konkreten Ergebnissen rechnet Jens Hüfner, Bauamtsleiter der Samtgemeinde Harpstedt, „in Kürze“.

Ein Jahr Planung?

Wohl nicht. Schon Ende 2018 könnte, wenn’s gut läuft, der B-Plan als Satzung beschlossen werden. Grund: Ein beschleunigter Ablauf des Bauleitverfahrens kommt zur Anwendung. Den lässt der Bundesgesetzgeber zu, damit die Kommunen den dringenden Wohnbaubedarf in Deutschland zügig decken können. Diese Vereinfachung ist zulässig für Außenbereiche, die Gemeinden im Anschluss an vorhandene Siedlungen zu Wohngebieten entwickeln, sofern nicht mehr als 10 000 Quadratmeter versiegelt werden. Das „passt“ für das in Colnrade gewünschte WA-Gebiet. Das beschleunigte Verfahren beinhaltet statt zwei nur noch eine Beteiligungsstufe. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der „Träger öffentlicher Belange“ entfällt. Zudem muss die Gemeinde Eingriffe in den Naturhaushalt nicht kompensieren. Der Colnrader Rat erwägt, das recht große Baugebiet zwar komplett zu beplanen, aber in zwei Abschnitten zu erschließen.

Kann’s länger dauern?

Ja, wenn tatsächlich archäologisch bedeutsame Funde zutage treten sollten. Dann wäre die Planung laut Jens Hüfner allerdings keineswegs unbedingt hinfällig. Zu dem erwartbaren Zeitverzug kämen aber (Mehr-)Kosten für die Sicherung der Funde hinzu. Einen Bagger für die Prospektion muss die Gemeinde Colnrade ohnehin stellen. „Damit wird der Oberboden nach den Anweisungen der Archäologen abgeschoben, und dann wird geschaut, ob da Funde sind oder nicht“, sagte Jens Hüfner.

Nutzungskonflikte?

Ja, einen gibt es, aber der ist fast zu vernachlässigen. In einer, so Hüfner, „kleinen Ecke“ des Bebauungsplan-Geltungsbereiches werde der Grenzwert für die Geruchsemissionen wegen der Nähe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb ganz geringfügig – um ein Prozent – überschritten, habe die Landwirtschaftskammer festgestellt. Die Ausweisung des Wohngebietes tangiert das, wenn überhaupt, nur minimal.

Grundstücksgrößen?

Die sind noch offen – und hängen auch von den Wünschen der Bauwilligen ab. Für gewöhnlich werden in Dörfern Bauplätze mit 700 bis 800 Quadratmetern oft nachgefragt. Das Thema „Entwässerung“ könnte auch Auswirkungen haben: Eventuell muss die Gemeinde eine Mindestgrundstücksgröße festlegen, um den Grad der Versiegelung im Rahmen zu halten. Das würde in der Konsequenz die Anzahl der Bauplätze reduzieren. Aktuell schwebt der Gemeinde eine Grundflächenzahl von 0,3 vor (0,4 ließe die Baunutzungsverordnung gerade noch zu). Will heißen: Das Wohnhaus (ohne Carport, Terrasse, Zuwegung etc.) dürfte bis zu 30 Prozent des Grundstücks bedecken.

Bedarf schon melden?

Ja, das geht bereits und ist auch gewünscht – und zwar per Mail an buergermeisterin @colnrade.de. Wer schon recht genaue Vorstellungen hat, wie groß der gewünschte Bauplatz sein soll, ist aufgefordert, dies ebenfalls mitzuteilen.

Wann startet Verkauf?

Vielleicht ab Mitte 2019 können die Bauplätze vermarktet werden, hofft Jens Hüfner. Dahinter stehe aber ein Fragezeichen. Den Quadratmeterpreis werde die Gemeinde sicherlich nach Ende des Bauleitverfahrens festlegen.

Grünpuffer geplant?

Die Gemeinde muss abwägen, ob sie einen – fünf bis zehn Meter breiten – trennenden Grünstreifen zur direkten Nachbarschaft in der Siedlung Prote-Straßburg-Weg schafft. Dem Wunsch betroffener „Altanlieger“ nach größtmöglicher Wahrung ihrer Privatsphäre steht das Gebot entgegen, mit Flächen sparsam umzugehen. Wenn das Neubaugebiet entwickelt und bebaut ist, hat die Kommune kaum mehr eine Option, ein weiteres folgen zu lassen, weil große Teile Colnrades im Landschaftsschutzgebiet liegen. Ganz so nahe wie befürchtet werden die neuen Häuser den „Altanwohnern“ (bedingt durch die Festlegung von Bauteppichen) aber wohl auch nicht auf die Pelle rücken, klang im Rat an. Mehr Privatsphäre ließe sich natürlich ebenso über größere Baugrundstücke gewährleisten. Doch die wären teurer. „Das ist natürlich eine Geschichte zwischen Daumen und Zeigefinger“, merkte Carsten Lüllmann in der Einwohnerfragestunde an.

Wie wird erschlossen?

Hier ist vieles derzeit unklar, weil das Planbüro noch am B-Plan-Entwurf arbeitet. Was die Verkehrsführung betrifft, so sei das Gebiet sicherlich an Hobolds- und Kieselhorster Weg anzubinden, so Hüfner. Den Schmutzwasserkanal baue der Abwasserverband Stuhr/Weyhe; er müsse zur bestehenden Leitung im Bereich Hoboldsweg verlegt werden. Für die Oberflächenentwässerung der Baugrundstücke werde der Verband keinen Regenwasserkanal herstellen können – und dürfe das auch nicht. Die Versickerung sei auf den Grundstücken zu gewährleisten.

Mehr Bedarf als Plätze?

Diesen Fall hält die Gemeinde für unwahrscheinlich. Zwar geht sie davon aus, dass sich die Bauplätze gut verkaufen werden (auch an Auswärtige), es aber gleichwohl Jahre dauert, bis das Wohngebiet komplett „vollgelaufen“ ist. Übersteigt die Nachfrage das Angebot an Bauplätzen, müssten möglichst gerechte Vergabekriterien her.