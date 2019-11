Geflügelschau: 421 Tiere auf dem Koems-Gelände

GVZ hat zwei Sondervereine zu Gast

+ © Backhaus Cedrik Jäschke zeigt eins seiner Ohiki-Hühner. © Backhaus

Harpstedt – Direkt am Eingang der Schießhalle auf dem Koems-Gelände begrüßen zwei ausgewachsene Pommerngänse die Gäste der 65. Rassegeflügelschau in Harpstedt. „Die sind ganz ruhig“, erklärt Heinz Freye, erster Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins (GVZ) Harpstedt. Ganz im Gegensatz zu den anderen Tieren: Insgesamt 421 Hühner und Hähne, Tauben, Wachteln und Gänse machten in ihren Käfigen am Wochenende einigen Radau.