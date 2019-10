Gedenktafeln wider das Vergessen erinnern an die NS-Opfer

Vielerorts sind „Stolpersteine“ zur Erinnerung an die NS-Opfer bereits in den Boden öffentlicher Wege und Plätze eingearbeitet worden. Die Grünen wollen, dass diese Idee wider das Vergessen auch im Flecken Harpstedt umgesetzt wird. Foto: Picture Alliance/dpa

Harpstedt – Die Verlegung von „Stolpersteinen“ im Flecken Harpstedt, die den Einwohnern und Besuchern beim Gehen in der Öffentlichkeit die Verbrechen der Nationalsozialisten bewusst machen, wollen die Grünen erwirken. Sie haben beantragt, ihren Vorschlag für die nächste Sitzung des Ausschusses für Bau und Wege am 4. November, 19 Uhr, zwecks Beratung auf die Tagesordnung zu setzen.

„Die Vorfälle von Halle zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, das Gedenken an die Gräueltaten und die Opfer des Dritten Reiches aufrechtzuerhalten. Juden, Homosexuelle, Sinti und Roma sowie viele andere Minderheiten, auch politische Gegner, sind bei der Verfolgung ums Leben gekommen. ,Stolpersteine’ sollen dabei helfen, die Achtsamkeit der Bürger Harpstedts wieder zu stärken und zu unterstreichen, dass solch ein Gedankengut in unserer Gemeinde nichts verloren hat“, begründen die Grünen ihren Antrag. Ortsansässige Institutionen könnten ihre Solidarität bekunden, argumentieren sie – und denken dabei konkret an mögliche Spenden oder auch ein etwaiges Engagement bei der Sauberhaltung und Pflege der „Stolpersteine“. Die gibt es im Übrigen bereits in vielen Kommunen.

Die Idee geht auf das Jahr 1992 und den Künstler Gunter Demnig zurück: Im Boden verlegte – kleine – Gedenktafeln sollen an das Schicksal der Millionen von NS-Opfern erinnern, die verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Der Hintergedanke dabei: Die heute lebenden Menschen „stolpern“ beim Gehen im übertragenen Sinne über diese Zeichen wider das Vergessen.

Im Oktober 2018 verlegte Gunter Demnig übrigens in Frankfurt am Main den 70 000. „Stolperstein“. boh