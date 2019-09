Gedenkminute für Uwe Cordes im Rat

+ Per Handschlag verpflichtete der Ratsvorsitzende Stefan Pleus (l.) Nachrücker Michael Müller-Hjortskov. Foto: Bohlken

Harpstedt – Mit einer Schweigeminute in Gedenken an den verstorbenen Ratsherrn Uwe Cordes (der von 1998 bis 2014 als erster hauptamtlicher Bürgermeister der Samtgemeinde Harpstedt gewirkt hatte) begann am Donnerstag die Samtgemeinderatssitzung im Hotel „Zur Wasserburg“. Eine posthume Würdigung trug Amtshof-Chef Herwig Wöbse vor. Für Cordes rückte sodann Michael Müller-Hjortskov in die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen nach. „Ich muss nach Augsburg“, entschuldigte sich der Reckumer dafür, dass er die Sitzung nach seiner förmlichen Verpflichtung nur kurzzeitig verfolgen konnte.