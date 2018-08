Tod der Gattin ließ Schaffenskraft schwinden

Der Schriftzug „De Wall mott falln“ in diesem Holzrelief am Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ erinnert Hans-Harald Grimsehl an seinen Vater Robert, denn der schrieb einst ein plattdeutsches Theaterstück mit eben diesem markanten Titel. - Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Fragte Robert Grimsehl (1890–1963) seine früheren Schüler in Harpstedt, wer am 28. August geboren worden sei, entgegneten die Pennäler nicht selten: „Sie, Herr Lehrer!“ Das stimmte. Gleichwohl hatte der Volksschullehrer, der im Januar 1951 zum Rektor aufstieg und vier Jahre später in den Ruhestand ging, einen viel berühmteren Denker im Sinn. Er wollte als Antwort „Goethe“ hören. Daran entsinnt sich sein noch lebender Sohn Hans-Harald (92), ehemals Chefarzt am Klinikum in Delmenhorst.

Ob als Pädagoge, Heimatpfleger, Liedtexter und -komponist, Chorleiter oder Motor des kulturellen Lebens – Robert Grimsehl hat in Harpstedt jahrzehntelang Spuren hinterlassen wie kein anderer. Ohne es zu ahnen, „rettete“ er 1938 mit einer eigens gefertigten Abschrift die Redeker-Chronik, weil fünf Jahre später das Original dieser „Collectanea“ im Staatsarchiv in Hannover einem schweren Bombenangriff zum Opfer fiel – und verbrannte. Nur deshalb kann der Diepholzer Historiker Dr. Herbert Bock das bedeutende Werk jetzt der Nachwelt zugänglich machen (wir berichteten). Mit diesem Hintergrund erklärt sich, warum Hans-Harald Grimsehl aktuell die Erinnerung an seinen Vater besonders wachhält.

Sein „alter Herr“ wuchs in Neustadt am Rübenberge auf. Nach der Ausbildung in der Präparandenanstalt für angehende Volksschullehrer in Verden/Aller verschlug es ihn 1911 nach Harpstedt. Robert Grimsehls Vater wiederum, der in Neustadt als Landrat und Kämmerer wirkte, hatte sich für seinen Spross eine Lehrerstelle in Hannover erhofft. Es kam anders. In Harpstedt war Kantor Otto Müller, in Personalunion auch Lehrer, verstorben. Robert Grimsehl konnte Orgel spielen. Damit erklärt sich seine Versetzung in den Flecken. Er bewohnte zunächst als Junggeselle den ersten Stock des Harpstedter Amtshofs. Auf dem Gelände befand sich damals auch die Volksschule.

„1940 bombardierte ein einzelnes britisches Flugzeug gezielt einen Munitionszug auf dem Bahnhof. Die Druckwelle ließ die Schule zusammensacken“, so Grimsehl junior. Die Baracken des Reichsarbeitsdienstlagers am Kiefernweg hätten dann als Unterrichtsstätte hergehalten.

Klavierschülerin wird die Liebe seines Lebens

„Privat hat mein Vater sehr viel Klavierunterricht gegeben. Er wollte einen Bechstein-Flügel haben. Dafür brauchte er Geld. Als das Ersparte reichte, erfüllte er sich seinen Traum. Unter den Klavierschülerinnen gab es eine 13-Jährige, die er für begabt hielt. Als er aus französischer Gefangenschaft nach dem Ersten Weltkrieg wieder nach Hause kam, war dieses Mädel mit Namen Käthe, geb. Nadermann, schon 19. Die Hormone taten das ihre. Mein Vater hat die junge Frau einige Jahre später geheiratet“, erzählt Hans-Harald Grimsehl.

Ein Macher mit vielen Begabungen

Seinen Vater hat er als einen Mann mit vielen Talenten erlebt. Als einen Menschen, der aus dem Stegreif Reden halten konnte. Auch als hochbegabten Musiker, der es vermochte, am Klavier „sofort vom Blatt zu spielen“. Sämtliche Wagner-Opern, Beethoven-Sinfonien oder auch die Matthäus-Passion arbeitete Robert Grimsehl durch und versah die Klavierauszüge mit Randnotizen. Für die Bremer Nachrichten rezensierte er Opernaufführungen – und freute sich über die Freikarten, die er wegen eben dieser Aufgabe als Kritiker bekam.

Die Grimsehls wurden in den 1930er-Jahren an der Grünen Straße heimisch. Ganz Nächte lang saß der Hausherr am Klavier. Besonders gern brachte er Werke von Brahms zu Gehör. Hausmusik, teils sogar achthändig auf zwei Flügeln gespielt, war aus dem Alltag nicht wegzudenken. „Schriftgewandtheit“ bescheinigt Hans-Harald Grimsehl seinem Vater ebenfalls. „Er hat mehrere Theaterstücke geschrieben. Alle in niederdeutscher Sprache. Und das, obwohl er selbst kein Wort Platt sprach. Benötigte er bestimmte plattdeutsche Ausdrücke, die er selbst nicht kannte, erkundigte er sich bei Schmiedemeister Remme danach. Alle seine Stücke führten Harpstedter Bürgerinnen und Bürger auf. Da ist niemand ,eingeflogen’ worden, um mitzuwirken“, sagt der mittlerweile hochbetagte Junior augenzwinkernd. Er deutet auf das Holzrelief am Hotel „Zur Wasserburg“ mit der Aufschrift „De Wall mott falln“. Daneben prangt eine Metalltafel, auf der sich der historische Hintergrund nachlesen lässt. Mit dem markanten Spruch betitelte Robert Grimsehl einst eines seiner eigenen Theaterstücke, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. „Nach dem Krieg hatte sich ein Wall zwischen Einheimischen und Heimatvertriebenen in den Köpfen aufgebaut. Und der musste nach Ansicht meines Vaters fallen. Die Bevölkerung hat sehr genau verstanden, was er gemeint hat“, ist sich Hans-Harald Grimsehl sicher.

Sein Vater gehörte an der Seite so bekannter Köpfe wie Alma Rogge und August Hinrichs einem norddeutschen Dichterkreis an. „Er konnte aus dem Handgelenk Verse schmieden“, entsinnt sich der Sohnemann. Häufig sei er gebeten worden, Gedichte zu schreiben – etwa zu runden Geburtstagen. „Er hat sich das Wichtigste aus den Lebensläufen erzählen lassen und stenografiert. Dann textete er und schrieb die Verse gleich mit der Maschine. Nach einer Stunde bekamen die Angehörigen das Gedicht fertig getippt ausgehändigt“, plaudert der Sohn aus dem Nähkästchen. Auch Bitten des Bürgermeisters, Reden für ihn zu schreiben, kam Robert Grimsehl nach.

Er erkannte: „Das ist ein Sonnenstein!“

„In den rund 50 Jahren, die er in Harpstedt gelebt hat, gab es keine wesentliche Festivität, an der er nicht in irgendeiner Form beteiligt war. Warum das so war? Er hatte Ideen und konnte sie umsetzen. Und hinter ihm standen gleich drei Chöre, die er leitete und auf die er zurückgreifen konnte, nämlich der gemischte, der Männer- und der Schulchor. Zählen konnte er ebenso auf meine Mutter Käthe, die mehrere Jahre Gesangsunterricht in Bremen bei einer Sopranistin genossen hatte“, berichtet Grimsehl junior.

Von gehörgefälligen Terzen und Quinten

Untrennbar verbunden ist der Name Robert Grimsehl, der 1955 zum Bundesverdienstkreuzträger avancierte, mit der Kulturwoche 1949 in seiner Regie – unter breiter Mitwirkung der Harpstedter Vereine. Die stets unter ein Motto gestellten Chorfeste trugen ebenfalls seine Handschrift. Mehr als 40 Jahre lang dirigierte er den Gemischten Chor Harpstedt. Nur Steffen Akkermann hat das mit inzwischen 50 Jahren noch getoppt. „Steffen hat zu mir schon früher gesagt, dass er meinen Vater mal überrunden wolle“, erinnert sich Hans-Harald Grimsehl schmunzelnd. Als (Heimatlied-)Komponist vertrat sein Vater einen Standpunkt, der im Gedächtnis des Sohns haften blieb: „Du musst viele Terzen und Quinten einbauen. Die hört das Ohr am liebsten.“

Was nur wenige Menschen wüssten: Robert Grimsehl habe den Harpstedter Sonnenstein als solchen „identifiziert“ – sagt sein Sohn. Bei einem Termin in Beckstedt, dem der Senior als Heimatpfleger beiwohnte, sei ihm ein Licht aufgegangen. Seinerzeit war dort ein Fragment des Beckstedter Sonnensteins enthüllt worden. Robert Grimsehl soll sich – wie vom Blitz getroffen – an den mit seinen konzentrischen Kreisen ganz ähnlich aussehenden Findling auf dem Schützenplatz in Harpstedt erinnert haben. „Darauf haben wir immer als Kinder gespielt, wenn Schützenfest war. Mein Vater hat zu mir gesagt: ,Jetzt weiß ich, was das ist. Ein Sonnenstein!’ Das musste natürlich bewiesen werden. Eine Altersbestimmung per Radiokarbonmethode allein reichte noch nicht aus. Hinzu kam eine Begutachtung durch Archäologen aus Irland und später auch aus Skandinavien“, erzählt Hans-Harald Grimsehl. Schließlich stand fest, dass es sich bei dem Harpstedter Exemplar tatsächlich um einen Sonnenstein handelte.

Mit dem Tod seiner Frau Käthe (1952) erlosch Robert Grimsehls Schaffenskraft. Das verschweigt der mittlerweile 92-jährige „Spross“ nicht. Als er dann aber seinem Vater seine eigene – musikalisch begabte – Freundin und spätere Ehefrau Gisela vorstellte, die als Opernsängerin von sich reden machen sollte, sei die Depression wieder zunehmender Lebensfreude gewichen.