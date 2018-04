„Mallorca-Party“ in Beckeln kommt recht spät in Schwung

Beckeln - Gastwirt Andrej Jurk und dem Fußballteam der „Beckeln Fountains“, die für Sonnabend zum vierten Mal zu einer „Mallorca-Party“ ins Gasthaus Beneking nach Beckeln eingeladen hatten, blieb nicht verborgen, dass die Fete vergleichsweise spät in Schwung kam. Dann aber herrschte ordentlich Stimmung.

DJ Äffie heizte den Gästen bis zum frühen Morgen richtig ein. Ganz im Ballermann-Stil konnte das Partyvolk Sangria aus Eimern oder Drei-Liter-Biersäulen ordern. Wer’s ein wenig dezenter und individueller mochte, brachte sich mit einem sommerlichen Cocktail in Urlaubsstimmung. Laut Mitorganisator Tim Sander nahmen die Gäste den neu gestalteten Außenbereich der Gaststätte in Tanzpausen sehr gut an. Dort kamen im Übrigen auch die Raucher an frischer Luft zu ihrem Recht. - hri