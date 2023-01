Gasaustritt und abgebrochene Baumkrone halten Feuerwehrkräfte nach ruhigem Jahreswechsel auf Trab

Von: Jürgen Bohlken

Prinzhöfte/Harpstedt – Nach einer außergewöhnlich ruhigen Silvesternacht mussten Brandschützer aus der Samtgemeinde Harpstedt zu Beginn des neuen Jahres zweimal ausrücken.

Am 2. Januar um 11.06 Uhr wurde zunächst die Freiwillige Feuerwehr Prinzhöfte in das Gewerbegebiet nach Simmerhausen beordert, wo eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Während der Anfahrt bekamen die Einsatzkräfte die Rückmeldung von der Leitstelle, eine Verrauchung durch Gasaustritt (Kühlmittel) liege vor, und die Produktion werde evakuiert.

„Vor Ort rüsteten sich zwei Trupps, also insgesamt vier Feuerwehrleute, mit Atemschutz aus. Sie suchten die betroffenen Räume nach Personen ab, machten das Leck ausfindig, riegelten den Bereich ab und belüfteten die angrenzenden Bereiche. Nachdem ein Monteur die Zuleitung abgeriegelt hatte, konnte die Anlage wieder zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben werden“, berichtet Pressesprecher Jannik Stiller.

Am selben Tag rückte die um 19.04 Uhr von der Polizei alarmierte Freiwillige Feuerwehr Harpstedt mit zwölf Einsatzkräften in den Simmerhauser Weg aus (wo unsere Bilder entstanden). Dort, in der Harpstedter Feldmark, war eine Baumkrone abgebrochen. Die Feuerwehrkräfte zerkleinerten sie mit Motorkettensägen, stellten dann jedoch fest, dass gleich mehrere große Äste herabzustürzen drohten. Umgehend entschied der Einsatzleiter aus Gründen der Gefahrenabwehr, den Baum zu fällen. „Mithilfe des Radladers eines Landwirtes konnte der Baum zur Seite geschoben werden, und die Straße war wieder passierbar. Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet“, berichtet Jannik Stiller.