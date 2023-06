Gartenhäuschen am Ahornring in Dünsen brennt aus noch ungeklärter Ursache nieder

Von: Jürgen Bohlken

Nichts mehr zu retten gab es an der Gartenhütte. © Bohlken

Dünsen – Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ein Gartenhäuschen am Ahornring in Dünsen niedergebrannt. Die Feuerwehren Harpstedt und Groß Ippener waren nur wenige Minuten nach der Alarmierung mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Sie fanden ein in Vollbrand stehendes Holzgebäude vor, das einige Trupps rasch löschen konnten.

Gleichwohl zerstörte das Feuer die Gartenhütte komplett. Ein Ausbreiten der Flammen konnten die Brandschützer erfolgreich verhindern. Die Sachschadenshöhe ist noch unklar.