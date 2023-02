Ganztagsbetreuung im Primarbereich: Noch keine klare Tendenz

Von: Jürgen Bohlken

Ganztagsgrundschule oder Hort? Und wenn Ganztagsschule, welche Variante? Alle Alternativen haben sowohl Vor- als auch Nachteile. So viel ist sicher: Die Entscheidungsfindung wird auch in der Samtgemeinde Harpstedt eine ausgesprochen komplexe Angelegenheit. Ein ganzes Bündel offener Fragen hängt daran. Symbolfoto: Felix Kästle/dpa © -

Harpstedt – Wenn am Donnerstag überhaupt eine Tendenz im Schulausschuss erkennbar war, dann ging sie wohl am ehesten in Richtung offene Ganztagsschule (GTS) oder Hort. Wie der ab August 2026 jahrgangsweise greifende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich für die Grundschule Harpstedt umgesetzt wird, ist aber noch völlig offen.

Die Umsetzung hängt von vielen Faktoren ab. In Harpstedt wäre ein Ausbau der „Betreuung nach der Schule“ denkbar, die es mit den „Happy Kids“ bereits gibt. Die Samtgemeinde muss auf jeden Fall ein Mittagessen für alle „Ganztagskinder“ anbieten (bezahlen müssten es die Eltern) – und zwar unabhängig davon, ob die Option Hort oder die Variante GTS kommt.

Ein sperriges Thema

Das Thema erweist sich als unglaublich sperrig, weil ein ganzes Bündel offener Fragen daran hängt. Etwa: Kann die Delmeschule genutzt oder müsste eine Mensa gebaut werden? Und wenn GTS, welche soll‘s dann sein? Die offene, die voll gebundene oder die teilgebundene?

Rektor geht in den Ruhestand

Die Leitung der Grundschule Harpstedt favorisiert für den Fall, dass die Weichen in Richtung GTS gestellt werden, die offene Variante. Das bekräftigten Rektor Ufke Janssen und Konrektor Woldemar Schilberg im Schulausschuss. Für sie sei klar: Die Beantragung einer GTS käme nur im Einvernehmen mit der Samtgemeinde als Schulträgerin in Betracht. Für Janssen hat sich das Thema allerdings schon am Ende des laufenden Schuljahres erledigt, zumal er in den Ruhestand geht.

Wie positioniert sich die künftige Schulleitung?

Schilberg wird sich auf die Rektorenstelle bewerben, aber ob er sie bekommt, ist keineswegs sicher. Heißt: Es gibt eine weitere Unbekannte. Denn was die künftige Schulleitung für die beste Lösung zur Erfüllung des Rechtsanspruches hält, kann sicher nicht außer Acht gelassen werden.

Vor- und Nachteile gehen mit allen Optionen einher. Für die offene GTS spräche, dass sich die Samtgemeinde die damit an der Oberschule bereits gesammelten Erfahrungen zunutze machen könnte. Kernbestandteil ist ein „außerunterrichtliches“ Nachmittagsangebot, das die Schüler freiwillig in Anspruch nehmen können. Das lässt Freiraum für die eigene Freizeitgestaltung. In eine GTS könnten Sportvereine zwar eingebunden werden; Ufke Janssen sieht aber die Gefahr, dass die Vereine mehr Schaden als Nutzen hätten, zumal „außerunterrichtliche“ schulische Angebote mit ihren eigenen Angeboten konkurrieren und zeitlich kollidieren würden.

Die offene Variante ist die beliebtere

Als ob das nicht alles schon kompliziert genug wäre, müssen sich Schule und Samtgemeinde nicht zuletzt Gedanken grundsätzlicher Natur machen: Wollen sie vielleicht doch mehr schulische Förderung auf Kosten von Entscheidungsfreiheit? Wenn ja, liefe es wohl auf eine voll gebundene oder teilgebundene GTS hinaus. Doch die Erfahrungswerte mit diesen Varianten sind offenkundig keineswegs allerorten die besten, klang im Schulausschuss an. Oberschulkonrektorin Ute Hegen kennt teilgebundene GTS, „die inzwischen lieber offen wären“. Letztere Option ist nach ihren Worten „das beliebtere Modell“. Dass viele Eltern Entscheidungsfreiheit wollen, konnte Hegen gut nachvollziehen, zumal die GTS für die Kinder durchaus anstrengend sei, vor allem für die Fahrschüler: „Bei uns an der Oberschule geht der Ganztagsbetrieb bis 15.30 Uhr. Bis die Busse da sind, ist es mitunter 16 Uhr. Manche Schüler sind erst gegen 17 Uhr zu Hause.“

Förderung versus Entscheidungsfreiheit

Viele Eltern, die nicht ganztags arbeiten, hätten nach Einschätzung von Woldemar Schilberg kein Verständnis dafür, wenn ihre Kinder zwingend bis in den späteren Nachmittag hinein in der Schule bleiben müssten. Doch gebe es auch eine andere Seite, verschwieg der Konrektor nicht: „Entschieden wir uns für eine gebundene GTS, bekämen wir genau die Schülerinnen und Schüler, die wir haben wollen. Nämlich die Kinder, die es nötig hätten, von denen aber wahrscheinlich viele freiwillig nicht kommen würden.“ Gleichwohl fände es die Harpstedter Grundschulleitung besser, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten, aber niemanden dazu zu zwingen.

Man muss wahrscheinlich höllisch aufpassen, was man an Personal zur Abdeckung des Nachmittagsbereiches kriegt.“

Der Pflichtunterricht würde indes nach Einschätzung von Ufke Janssen gegenüber dem, „was wir bisher haben“, nicht nennenswert zunehmen. Seine Befürchtung ging dahin, dass nur unwesentlich mehr Lehrerstunden bewilligt werden. „Man muss wahrscheinlich höllisch aufpassen, was man an Personal zur Abdeckung des Nachmittagsbereiches kriegt“, sagte Janssen mit Blick auf eine mögliche GTS. Auch sei zu hinterfragen, ob das „außerunterrichtliche Angebot“ wirklich besser wäre als das, „was unsere Vereine leisten“.

Im Übrigen müsste die Samtgemeinde Harpstedt wohl selbst bei Realisierung einer GTS ergänzend etwas tun, um den Rechtsanspruch voll zu erfüllen.

Und wenn sich die Rechtslage ändert?

Sollte sich der Bau einer Mensa für die Mittagsverpflegung erübrigen, wäre es nach Ansicht von Woldemar Schilberg zumindest nötig, „ein bisschen“ in die Herrichtung der Delmeschule zu investieren, um dort deutlich mehr Kinder als jetzt beköstigen zu können (wenngleich die Essensausgabe etappenweise möglich wäre).

Es sei ein Glücksfall, dass die ehemalige Sonderschule „seinerzeit nicht abgerissen worden ist“, urteilte Ufke Janssen. „Ich vermute mal, dass wir sie nutzen können“, sagte er. Er gab auch zu bedenken: Bei Realisierung einer GTS lägen die Personalkosten beim Land, im Falle einer „freiwilligen Leistung“ (Ganztagsbetreuung in Anlehnung an das „Happy Kids“-Modell) hingegen bei der Samtgemeinde.

Mensa-Neubau vielleicht unnötig

„Ob eine Mensa gebaut werden müsste, können wir als Schulleitung nicht beurteilen. Wenn das der Fall sein sollte, müsste man die Kosten für die verschiedenen Optionen aufrechnen und gegenüberstellen“, so Janssen weiter. Außerdem merkte er an: „Wir haben jetzt eine grüne Kultusministerin. Die Grünen sind massiv für die Einrichtung von Ganztagsschulen.“ Sollte heißen: Die Rechtslage könnte sich wieder ändern. Janssen schloss die Möglichkeit einer künftig verpflichtenden GTS-Einführung in Niedersachsen keineswegs aus.

Angesichts der Vielzahl der zu berücksichtigenden Argumente und Faktoren war klar, dass der Schulausschuss noch keine Festlegung auf eine Option treffen würde. So kam es auch. Die Bildung eines Arbeitskreises unterblieb aber, zumal die Entscheidungsfindung nicht auf die lange Bank geschoben werden kann.

Ein Konzept zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in der Primarstufe soll nach dem Willen des Schulausschusses nun die Samtgemeindeverwaltung in Abstimmung mit Grund- und Oberschule sowie unter Mitwirkung der Jugendpflege erarbeiten. Dass dabei der Elternwille nicht außen vor bleiben kann, versteht sich von selbst.

Wie viele Eltern das Ganztagsangebot für ihre Kinder in Anspruch nehmen werden, lässt sich derzeit kaum abschätzen. Ufke Janssen hielt 30 Prozent für eine halbwegs realistische Größe. „Dann reden wir von rund 100 Kindern“, schlussfolgerte Sönke Meyer (CDU).

Ganztagsbetreuung für Grundschüler: Ein Überblick über die Optionen Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor – inklusive Unterrichtszeit. Die Länder können eine Schließzeit von maximal vier Wochen in den Ferien regeln. Die Ganztagsbetreuung kann in Horten oder in Ganztagsschulen umgesetzt werden. Horte sind in der Regel Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Pädagogisches Personal betreut die Grundschulkinder vor dem Unterricht und/oder danach. Manche Horte bieten auch in den Ferien Betreuung an. Die offene Ganztagsschule beinhaltet an mindestens drei Nachmittagen ein „außerunterrichtliches Angebot“. Die Teilnahme daran ist freiwillig, aber gleichwohl verbindlich für die dafür angemeldeten Kinder. Unterricht und „außerunterrichtliches Angebot“ dürfen in Summe acht Zeitstunden am Tag einschließlich Mittagspause nicht überschreiten. Die teilgebundene Ganztagsschule unterscheidet sich von der offenen dadurch, dass die Teilnahme am „außerunterrichtlichen Angebot“ an mindestens zwei Tagen verpflichtend ist. Ein weiterer Unterschied: Pflichtunterrichtsstunden dürfen auch nachmittags stattfinden, „außerunterrichtliche Angebote“ hingegen auch vormittags. Die voll gebundene Ganztagsschule unterscheidet sich von der teilgebundenen dadurch, dass an mehr als drei Tagen die Teilnahme am „außerunterrichtlichen Angebot“ verpflichtend ist.