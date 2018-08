Ganswindts erster Aufschlag vor einem halben Jahrhundert

Harpstedt - Es ist ziemlich genau 50 Jahre her, da wurde bei einer Versammlung im damaligen „Hotel Stadt Bremen“ der Tennisclub (TC) Harpstedt gegründet. Helmut Friedrich, Uwe Beckmann und Fred Bädeker galten als die Initiatoren und Triebfedern des Vereins, dem auf Anhieb 80 Interessierte beitraten – so auch Gerhard Ganswindt, der anschließend mehr als 45 Jahre für den Club aktiv war. Sein Mitgliedsausweis trägt die Nummer 22.

„Wir haben den Verein in Eigenleistung groß gemacht. Familie Grohe ermöglichte uns damals beim Hotel ,Zur Wasserburg‘ den Bau zweier Tennisplätze“, erinnert sich der 89-Jährige. Der Club habe damals unter anderem eine Dränage und die entsprechenende Umzäunung selbst organisiert. „Im ersten Vereinsjahr stand der Tennissport im Hintergrund. Es galt erst einmal, die Plätze auf Vordermann zu bringen.“ Obwohl die Anlage zu Beginn nicht bespielbar gewesen ist, stieg die Zahl der Mitglieder kontinuierlich an. „Der Großteil konnte echt gut Tennis spielen. Ich hab es damals erst langsam gelernt“, erzählt Ganswindt.

„Becker-Boom“ beflügelt Anmeldungen

„Das Gemeinschaftsgefühl war enorm. Wir haben uns da alle ,reingefuchst‘. Der ,Becker-Boom‘ hat die Zahl der Anmeldungen natürlich unterstützt“, meint der Harpstedter. Als die Plätze nach rund elf Monate für den Spielbetrieb geeignet waren, war das Gedränge auf der Anlage groß. „Jeder wollte spielen und für die kommende Saison trainieren“, sagt Ganswindt.

Im Jahr 1971 trat die erste Vereinssatzung in Kraft – initiiert vom neuen Vorstandschef. „Helmut Siepert ist die Clubleitung sehr professionell angegangen“, findet der 89-Jährige. Als dann einige Zeit später der Pachtvertrag mit der Familie Grohe auslief und die Samtgemeinde eine neue Fläche zur Verfügung stellte, sei es Siepert gewesen, der mit seiner Baufirma kurzerhand vier Plätze für den TC errichten ließ.

„Mit der neuen Anlage haben wir uns auch unser eigenes Clubhaus gebaut. Ich habe selbst daran mitgearbeitet – als Maurer“, ist Ganswindt stolz. Es habe nicht lange gedauert, bis es die ersten Geschichten von langen Nächten zu erzählen gab. „Bei den anderen Vereinen war unser Clubhaus die Kneipe mit dem größten Bierumsatz in der Region. Wir waren gute Gastgeber“, so der Harpstedter schmunzelnd. Spieler und Vereine von außerhalb hätten sich in der Samtgemeinde immer wohlgefühlt. Das sei unvergessen – genau wie die Prämie, die am Ende jeder Saison verteilt wurden.

„Für den schlechtesten und für den erfolgreichsten Spieler gab es ,Gewinne‘. Der beste hat einen Wanderpokal und der erfolgloseste ein Glas eingelegte Gurken bekommen“, erzählt er mit einem Lächeln auf den Lippen. Ganswindt selbst hat 2009, im Alter von 80 Jahren, den Pokal für den Vereinsbesten überreicht bekommen und sei „stolz wie Oscar gewesen“.

Nach diesem Triumph spielte der Harpstedter noch drei Jahre weiter. „Irgendwann gingen mir einfach die Gegner und die Partner aus“, gebründet er seinen Vereinsaustritt. Für das Jubiläum am Sonnabend kündigte er sich mit Gehstock und Holzschläger an. Vielleicht zieht es ihn ja noch einmal auf den Platz.

lo