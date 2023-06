Fynn-Matthis Vallan schießt in Winkelsett königlich

Von: Holger Rinne

Nach der Krönung: Hilmer Corßen, Laura Pröstler, König Fynn-Matthis Vallan, Kathrin Schmidt, Eike Böpple (v.l.). © Rinne

Winkelsett – Der Schützenverein Reckum-Winkelsett hat einen neuen König: Fynn-Matthis Vallan setzte sich in einem Feld aus 40 Anwärtern, darunter diesmal auch Anwärterinnen, durch. Er trat damit am Sonntag die Thronfolge von Dieter Höfemann an. Vallan machte seine Freundin Laura Pröstler zu seiner Königin. Die bekam – wie auch Ehrendame Kathrin Schmidt – vom Vereinsvorsitzenden einen Blumenstrauß überreicht.

Vizekönig Eike Böpple hatte sich in vier Stechen behaupten müssen. Erstmals durften auch die Frauen des Schützenvereins mit um die Königswürde schießen. Anja Horstmann belegte den vierten Platz; ihr gelang damit mehr als nur ein Achtungserfolg.

Bereits um 12.30 Uhr trafen sich am Sonntag Kinder und Erwachsene aus dem Schützenverein an der Bushaltestelle in Winkelsett. Von dort aus ging es mit dem Bus zum bisherigen König Dieter Höfemann, der wiederum nach einem Umtrunk zum Festplatz begleitet wurde – unter zackigen Klängen des Jugendblasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln. Ab 16 Uhr folgten analog zum Vortag Schießwettbewerbe.

Mit der Königsscheibe: Harry Riedemann. © Rinne

„König, Kinderkönig und Vereinsmeister wohnen allesamt bei mir in der Nachbarschaft. Hiermit reiche ich für das nächste Jahr einen Urlaubsschein ein. Die zwei Tage wirst du das alleine managen müssen“, richtete sich der Vorsitzende Hilmer Corßen nach der Proklamation unter Gelächter an seinen Vize Frank Nienaber, der am Vortag wegen eines privaten Termins verhindert war.