Fußpflegepraxis öffnet Pforten für Besucher

Britta Stammer arbeitet fortan in Ippener

Groß Ippener/Huchting – Seit über 30 Jahren arbeitet Britta Stammer als professionelle Fußpflegerin. Nun gibt sie ihre Praxis in Huchting auf, um sich künftig in ihrer häuslichen Umgebung, am Birkenweg 38 in Groß Ippener, um ihre Kunden zu kümmern.