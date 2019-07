Fußballsparte ist nur halb so alt wie der SC

Colnrade - Von Holger Rinne . Mit Wolfgang Brand, Anke Wolters und Hans-Ulrich Otto hat der SC Colnrade nun die ersten drei Ehrenmitglieder in seinen Reihen. Auszeichnungen, Rückblicke und ausgelassene Geselligkeit bestimmten am Sonnabend die Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen des Sport-Clubs. Zunächst begrüßten der erste Vorsitzende Dietrich Kirchhoff und Schriftführer Erik Lindemann im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus die auswärtigen Vereine aus Marhorst, Goldenstedt-Einen, Heiligenloh, Harpstedt und Varenesch. Aus der Heimatgemeinde kamen Repräsentanten der Ortsfeuerwehr, des Schützenvereins Beckstedt, des Heimatbunds zwischen Dehmse und Hunte, der Krieger- und Soldatenkameradschaft sowie des Fischereivereins Colnrade zum Gratulieren.

Gleich nach der Begrüßung ergriff der Gründungsvorsitzende Wolfgang Brand das Wort. „Eigentlich liegen die Ursprünge schon 50 Jahre zurück“, sagte er in Anspielung auf den einstigen Tischten-nisclub Colnrade (TCC), der schon zehn Jahre früher existierte. Dieser „Vorläufer“ des Sport-Clubs schlief wegen nachlassenden Interesses aber wieder ein.

Am 16. Februar 1979 schlug die Geburtsstunde des SC Colnrade. 32 Sportinteressierte hoben den Verein in der Gaststätte Keubler (heute Schliehe-Diecks) aus der Taufe. Tischtennis war die Basis für die Gründung gewesen. „Wir begannen in der 3. Kreisklasse und stiegen viermal in Folge auf“, erinnerte sich der Gründungsvorsitzende. Weiter Gründungssparten waren das Männerturnen und die große „Konstante“ des Vereins, das Frauenturnen – diese Abteilung hat als einzige die 40 Jahre überlebt. Die Fußballsparte, heute das sportliche Aushängeschild des SC, ist indes nur halb so alt wie der Sport-Club.

„Ein guter Verein braucht einen Kopf, der vorangeht. Aber ohne ein gutes Team funktioniert nichts“, betonte Wolfgang Brand zum Ende seines Vortrags. In seiner kurzen Rede wies der amtierende Vorsitzende Dietrich Kirchhoff auf die hervorragende Verbindung zu den örtlichen Vereinen hin. Im Rückblick auf den Bau des Sportplatzes klang er sehr emotional. Die Erinnerungen an die gute Zusammenarbeit ließen seine Stimme ins Stocken geraten. Kirchhoff war den Tränen sichtlich nahe. Im Anschluss ehrte er die Gründungsmitglieder Regina Helms, Peter Köppert, Michael Thomas, Jan-Christoph Kirchhoff, Rene Dolling, Erika Kuhlmann, Anke Wolters, Gisela Brand, Christian Brand, Wolfgang Brand, Udo Hagelmann, Ralf Lindemann, Gerald Otto, Volker Siegmann und Christine Pfeilsticker für ihre Vereinstreue, allerdings teils in Abwesenheit. Zu den ersten Ehrenmitgliedern des Vereins ernannte Kirchhoff den Gründungsvorsitzenden Wolfgang Brand sowie – für über 20 Jahre Vorstandsarbeit – Anke Wolters und das „Ehrenamtsgesicht Colnrades“, Hans-Ulrich Otto.

Für ihre Verdienste um den Club kamen zudem Anne Beckmann, Christine Pfeilsticker und Annelie Jürgens in den Genuss einer Auszeichnung. Kirchhoff überreichte ihnen jeweils ein Präsent.

Die Liste der Gratulanten führte anschließend Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann an. Danach heizte „DJ Äffie“ alias Marcel Bandorski aus Beckeln die Feierstimmung für eine lange Partynacht an.