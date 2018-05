Fußballferienschule in Dünsen: Tagsüber Power und abends Gruselschauer

58 Jungen haben „viel gelernt“

+ © Rottmann Die farbenfrohen Trikots kamen bei den fußballbegeisterten Jungen genauso gut an wie das abwechslungsreiche Trainingsprogramm. © Rottmann

Dünsen - Von Anja Rottmann. Schon zum 14. Mal hat dieser Tage die Ferienfußballschule auf dem Dünsener Muna-Sportplatz gastiert. 58 Jungen nutzten die Gelegenheit, an drei Tagen Training, Spaß und tolle Turniere zu erleben. Die Kinder der Geburtsjahrgänge 2005 bis 2011 profitierten dabei von einem unschlagbaren „Gesamtpaket“, das mit Technikparcours, Balltrampolinen und -kanonen oder auch Torschuss-Messgerät so ziemlich alles zu bieten hatte, was ein Fußballerherz höherschlagen lässt.