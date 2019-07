Fußballer präsentieren sich als große Familie

Event für Jung und Alt auf dem Schulsportplatz mit FUNino-Turnier, Verlosungen und mehr

+ Auch eine Neuauflage des FUNino-Turniers wird es im Rahmen des Familiennachmittags geben. Archivfoto: Rottmann

Harpstedt – Sport, Spiel, Spaß und Entertainment für große und kleine Leute verspricht am Sonntag, 7. Juli, die dritte Auflage des Familiennachmittages des Harpstedter Turnerbundes (HTB) und der Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) auf dem Schulsportplatz in Harpstedt. Ab 12 Uhr steht der Kickernachwuchs der Altersklassen U6 bis U10 in den Startlöchern und schickt sich an, während eines gemischten FUNino-Turniers in Form einer „Mini-WM“ die Zuschauer zu begeistern. Parallel dazu startet ein Freundschaftsspiel der U 11.