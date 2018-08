Funde geben Rätsel auf

Eigentümer hat sich noch nicht gemeldet

+ Wer weiß, wem dieses Kinderfahrrad und die Jacke gehören, oder selbst der Eigentümer ist, möge sich bei Gerfried Holthusen (Kirchseelte) melden.

Kirchseelte - Nahe dem Waldrand am Brachlandweg im Kirchseelter Wald hat Gerfried Holthusen, Anwohner der Dorfstraße und Gemeinderatsmitglied, schon am Sonntag beim Spaziergang mit seinem Hund ein Kinderfahrrad der Marke Zündapp und eine Jacke gefunden. Eine schlimme Ahnung bestätigte sich zu seiner großen Erleichterung nicht: Auf Nachfrage bei der Polizei Wildeshausen bekam er gesagt, dass kein Kind vermisst werde. Gleichwohl geben die Funde Rätsel auf. Zumal massive Bemühungen des Kirchseelters, den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen, bislang ins Leere gelaufen sind. „Keiner scheint dieses Fahrrad und die doch recht auffällige Jacke zu kennen“, wundert sich Holthusen. Auch ein Post in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Kirchseelter Dorf-Schnack“ brachte nichts. Daher versucht der Finder nun, über unsere Zeitung den Eigentümer zu erreichen. Eine Kontaktaufnahme mit ihm ist via E-Mail an die Adresse holthusen-gerfried@gmx.de möglich. Falls auch diese Eigentümersuche über die Presse erfolglos bleibt, wird der Kirchseelter die Fundstücke bei der Polizeistation in Harpstedt abgeben. - boh