Fürbitte für andere in einer seelisch sehr belastenden Zeit

Harpstedt – Einen Briefkasten „für persönliche Gebetsanliegen“ hat die evangelische Gemeinde vor der Harpstedter Christuskirche angebracht. Hintergrund: Eine Gruppe von Ehrenamtlichen bietet an, für andere zu beten.

Dazu erläutert die Gemeinde: „Vielen Menschen fehlt jetzt der persönliche Kontakt. Manche sind zu Untätigkeit gezwungen, während andere bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten arbeiten. In solch einer Zeit brauchen andere unsere Fürbitte. Wer ein Gebetsanliegen hat, kann dies gern aufschreiben und in den Briefkasten legen. Der wird täglich geleert – und alle Gebetspost vertraulich behandelt. Die Anliegen nimmt der kleine Kreis von Ehrenamtlichen in die Fürbitte auf.“