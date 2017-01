„Fünf vor der Ehe“ stellen ihr neues Album „Tandem“ vor

Nach fast drei Jahren gastieren die Vokalakrobaten erneut in Harpstedt

+ Am 2. April konzertieren „Fünf vor der Ehe“ abermals in Harpstedt. - Foto: Stefan Simonsen

HARPSTEDT - Ihr Album „Tandem“ erscheint im September. Wenn die Vokalakrobaten von „Fünf vor der Ehe“ nach fast drei Jahren am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, erneut in der Harpstedter Christuskirche konzertieren, dann dürfen sich die Zuhörer auf Kostproben aus dem neuen Tonträger freuen, aber ebenso auf Perlen aus früheren Longplayern wie „Tigerbaby“. Mehrstimmiger Gesang, Texte mit Tiefgang – dafür steht die Gruppe aus Hannover. Die smarten „Boys“ brauchen keine Instrumente, um Klangfülle zu erzeugen. Sie selbst sind „die Band“. „Fünf vor der Ehe“ können stimmlich eine imponierende Bandbreite an Instrumenten nachempfinden – ganz ähnlich wie die „Wise Guys“.

Karten für das Konzert in der Christuskirche gibt es im Vorverkauf für 18 Euro das Stück bei Schreibwaren Beuke und im Harpstedter Kirchenbüro, ebenso bei der Wildeshauser Zeitung (Tel.: 04431/98 91 122). An der Abendkasse kostet das Ticket indes 20 Euro (für Schüler 14 Euro). - boh