Führungswechsel vollzogen

Thomas Heuermann ist neuer Ortsbrandmeister in Harpstedt

+ Nach der Übergabe der Urkunden: Thomas Heuermann, der neue – zunächst kommissarische – Harpstedter Ortsbrandmeister, sein langjähriger Vorgänger Eric Hormann, Ratsvorsitzender Stefan Pleus und Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse (von links). Foto: Bohlken

Harpstedt – Den Führungswechsel in der Feuerwehr Harpstedt besiegelte der Samtgemeinderat mit einem einstimmig gefassten Beschluss: Als Nachfolger von Eric Hormann hat Thomas Heuermann das Amt des Ortsbrandmeisters angetreten – erst einmal kommissarisch. Weil Heuermann noch nicht alle erforderlichen Lehrgänge absolviert hat, ist er zunächst unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis mit der Wahrnehmung der an das Führungsamt geknüpften Dienstobliegenheiten betraut worden.