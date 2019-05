Wenig Freibad-Personal: Frühschwimmer sind die Leidtragenden

Harpstedt - Mindestens vier Fachangestellte für Bäderbetriebe benötigt die Samtgemeinde Harpstedt fürs Rosenfreibad. Nur zwei, Uwe Lampe und dessen neue Kollegin Sabrina Schötschel, stehen aktuell zur Verfügung. Zusätzlich verstärkt der frühere Schwimmmeister Heinz Remme, heute Ruheständler, das Team als 450-Euro-Kraft.

Gleichwohl kürzt die Samtgemeindeverwaltung die Freibad-Öffnungzeiten aus der Not heraus von bislang 87,5 auf 52 Wochenstunden. Das gilt ab dem Saisonstart – voraussichtlich ab Sonnabend, 18. Mai, 10 Uhr. Die Verwaltung ist sich im Klaren darüber, dass sie mit dieser unpopulären Maßnahme anecken wird, bittet aber zugleich um Verständnis dafür. Immerhin: Die Nachmittags- und Wochenendzeiten werden wenig tangiert – also jene Phasen, in denen erfahrungsgemäß am meisten Betrieb im Freibad herrscht.

Für die aktuelle Personalnot gibt es mehrere Ursachen: Zusätzlich zu der bereits kurz vor Saisonstart 2018 eingetretenen, immer noch anhaltenden Erkrankung einer Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie einer ausgedehnten Auslandsreise, derentwegen ein Kollege das Arbeitsverhältnis beendet hatte, muss die Samtgemeinde nun damit leben, dass eine Kraft, die nach ihrer im kommenden Monat endenden Lehre im Rosenfreibad anfangen wollte, trotz fester Zusage abgesprungen ist.

„Wir mussten also erst einmal nachbesetzen, um unseren Stand zu halten. Wir haben ferner im Stellenplan eine zusätzliche Stelle vorgesehen, damit wir bei der Aufsichtspflicht hinreichend aufgestellt sind“, erläutert Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Die „Nachbesetzung“ ist mit der Einstellung von Sabrina Schötschel gelungen. Das allein reicht aber nicht. Als Folge von Gerichtsurteilen haben sich die Anforderungen an die Badeaufsichtspflicht erhöht. Für die Samtgemeinde heißt das: Vier Vollzeitstellen müssten besetzt sein, um die bisherigen Öffnungszeiten halten zu können. Und selbst dann wäre noch keine „Vertretungsreserve“ inklusive.

Stellenausschreibungen ohne Erfolg

Schon zum dritten Mal hat sich die Kommune per Stellenausschreibung um Verstärkung für das Badeaufsichtsteam bemüht. Den Kreis der möglichen Bewerber hat sie zwischenzeitlich, bereits bei der zweiten Stellenanzeige, auf Rettungsschwimmer mit absolvierter Ersthelferausbildung erweitert. Der Erfolg ist trotzdem bislang ausgeblieben.

Rettungsschwimmer könnten Entlastung bringen – aber nur ergänzend. Mindestens ein Fachangestellter für Bäderbetriebe muss stets präsent sein. Dass die Samtgemeinde ihre Personaldecke im Freibad bislang eher dünn gehalten hat, schlägt nun, in Zeiten eines angespannten Stellenmarktes, wie ein Bumerang zurück.

2018 hatten sich Bassum und Harpstedt wechselseitig mit Aufsichtspersonal unterstützt. Diese Option scheidet für die kommende Saison aus. Bassum braucht seine Kräfte selbst. Nachfragen der Samtgemeinde in Ganderkesee (wo das Freibad 2019 geschlossen bleibt) und in Wildeshausen (auch bei der dortigen DLRG-Ortsgruppe) gingen ebenfalls ins Leere.

Badeaufsichten brauchen freie Tage

Der Samtgemeinde blieb letztlich nichts anderes übrig, als die Öffnungszeiten zu beschneiden – im Übrigen auch, um den Badeaufsichten nach langen Arbeitsphasen „am Stück“ mal einen freien Tag zu gestatten. Das Ergebnis: In der Saison 2019 fallen unter der Woche die – bislang vergleichsweise wenig genutzten – Stunden vom Vormittag bis zum frühen Nachmittag weg. An Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen ändert sich wenig; dann wird das Bad von 10 Uhr (bislang 9 Uhr) bis 20 Uhr durchgehend geöffnet sein. Frühschwimmen ist bis auf Weiteres nur noch mittwochs, donnerstags und freitags im Freibad möglich. Für die Montage und Dienstage bleibt eine Öffnungszeit von 15 bis 20 Uhr übrig; von mittwochs bis einschließlich freitags stehen die Pforten Besuchern indes zusätzlich auch von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr offen. Klar ist: Die Frühschwimmer sind die eigentlichen Leidtragenden.

Die Arbeitsbelastung für das Badpersonal müsse zumutbar bleiben, bekräftigt Herwig Wöbse. Und: Das Risiko eines Badeunfalls bei zu dünner Personaldecke kann, will und darf er nicht eingehen. „Das wäre nicht zu verantworten.“

Personalamt nimmt Bewerbungen entgegen

Weiterhin können sich Fachangestellte für Bäderbetriebe oder auch – befristet für die Saison 2019 – Rettungsschwimmer auf die offenen Stellen melden, und zwar im Personalamt unter Telefon 04244/8234. Gelingt in den kommenden Monaten eine personelle Verstärkung, die „fest einplanbar“ ist, sollen zumindest in den Sommerferien die Öffnungszeiten etwas verlängert werden. Dass die Samtgemeinde dann schon wieder die „hundert Prozent“ erreicht, also den Stand von 2018, glaubt Wöbse aber nicht. Langfristig, wenngleich nicht in dieser Saison, könnte eine Auszubildende für Entlastung sorgen, die am 1. August ihre Lehre zur Fachangestellten für Bäderbetriebe beginnt. Sabrina Schötschel, die „Neue“ im Badeaufsichtsteam, hatte indes im „Delfina“ in Delmenhorst gelernt; die Harpstedterin schloss die Ausbildung schon 1997 ab.

Wöbse findet es fair, die verkürzten Öffnungszeiten vor Beginn des Dauerkartenverkaufs zu kommunizieren, zumal die Preise unverändert bleiben. So könne jeder für sich entscheiden, ob sich ein Saisonticket lohne oder nicht. Die Dauerkarten gibt es auch 2019 nicht mehr im Amtshof, sondern nur noch an der Freibadkasse. Der Vorverkauf läuft dort am 15. Mai von 10 bis 15 Uhr, am 16. Mai von 15 bis 18 Uhr sowie am 17. Mai von 10 bis 15 Uhr.