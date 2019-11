Frotteekapuze und Facettenlook

Hobby- und Kunsthandwerkermarkt im Koems-Saal erhält regen Zuspruch

+ Lavendelsäckchen und Frotteekapuzen gibt es bei Elke Beuke (links) und Birthe Helms.

Harpstedt – Am Basteltisch auf der Bühne im Koems-Saals in Harpstedt sitzt Monika Schäfers und ist zufrieden. Um sie herum kleben Kinder Engel aus Tannenzapfen zusammen oder stellen Schneekugeln her. Der Saal, in dem am Wochenende erneut 40 Aussteller aus dem Hobby- und Kunsthandwerkerbereich zusammenkamen, ist voll. Der Markt, den sie seit 1998 ausrichtet, ist auch in diesem Jahr gut besucht. „Wir passen alle zueinander“, erklärt Schäfers die positive Resonanz von Ausstellern und Gästen.