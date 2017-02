Unfall in Kirchseelte: Drei Schwerverletzte

Kirchseelte - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der Dorfstraße in Kirchseelte. Drei Personen wurden schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Ein 36-jähriger Wildeshauser befuhr mit seinem Pkw gegen 15.30 Uhr die Dorfstraße in Richtung Dünsen. Kurz hinter dem Ortsausgang geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen, der mit zwei 59 und 61 Jahre alten Personen aus Groß Ippener unterwegs war. Der 51-jährige Fahrer eines ebenfalls in Richtung Kirchseelte fahrenden Kleintransporters konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die beiden stehenden Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Kirchseelte und Groß Mackenstedt aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 59 und 61 Jahre alten Insassen des anderen Pkw wurden ebenfalls schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 51-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Schwerer Unfall in Kirchseelte Zur Fotostrecke

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro Nach Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße gegen 18.00 Uhr wieder freigegeben.

(ungefähre Ortsangabe)