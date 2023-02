Fristverlängerung für Harpstedter Hochzeitsbrücke ist bewilligt

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Bis Mitte August muss die Brückenerneuerung nun gelingen, wenn das Fördergeld fließen soll. © boh

Harpstedt – Die Samtgemeinde Harpstedt hat die beantragte Fristverlängerung für die beabsichtigte Erneuerung der Hochzeitsbrücke über den Harpstedter Burggraben auf das Amtshofgelände mit Fördermitteln aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ zugestanden bekommen. Das teilte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel während der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses im Hotel „Zur Wasserburg“ mit.

Der „erste Änderungsbescheid der NBank“ sei am 30. Januar zugestellt worden. Demnach werde der Bewilligungszeitraum bis zum 15. August verlängert. Heißt: mehr Zeit für die Brückenerneuerung.

Bei einem Kostenvolumen in Höhe von rund 280.000 Euro verbliebe – wie berichtet – ein moderater Eigenanteil von ungefähr 36.000 Euro bei der Samtgemeinde. Etwa 244.000 Euro bekäme sie aus dem „Perspektive Innenstadt“-Topf.

In seinen Bekanntgaben während der Ausschusssitzung erwähnte Yves Nagel auch den seitens des Fachbüros UTEC erstellten Energiebericht für 2022. „Demnach“, so der Amtshof-Chef, „ist der witterungsbereinigte Erdgasverbrauch der Samtgemeindeliegenschaften im vergangenen Jahr um rund 19 Prozent gesunken.“

Last but not least streifte Nagel einen gemeinsamen Antrag der CDU- und der SPD-Fraktion „zur Errichtung einer aufgeständerten Fotovoltaikanlage“ über den Schulfahrradständern. Der werde „in einer nachfolgenden Sitzung“ des Bau- und Planungsausschusses zur Beratung kommen.