Frist verlängert

Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz

Harpstedt – Offenbar sind viele Bürger noch unentschlossen, ob sie am Sonntag, 28. Juli, 10 bis 12 Uhr (nach einer Open-Air-Andacht), am ersten Harpstedter Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz teilnehmen möchten. Daher gesteht die Christusgemeinde vier zusätzliche Tage für die Entscheidungsfindung zu. Eintritts-Chips sind nicht mehr nur bis zum 14., sondern nun bis zum 18. Juli bei Schreibwaren Beuke und im Kirchenbüro in Harpstedt für fünf Euro das Stück zu bekommen. Bei Regen wird das Event in die Christuskirche verlegt. Überschüsse fließen an die Kirchenstiftung.