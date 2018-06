Frischer Sommerwind

„Feelings“ konzertieren in der Christuskirche

+ Mit Titeln aus Musical, Rock und Pop wollen die „Feelings“, hier nur einige von ihnen, das Publikum in der Harpstedter Christuskirche am Sonntag, 24. Juni, im Sturm erobern. - Foto: Timo Rucks

HARPSTEDT - „Frischen Sommerwind“ in der Harpstedter Christuskirche kündigt die evangelische Gemeinde für Sonntag, 24. Juni, 17 Uhr, an: Dann hält dort der Jugendchor „Feelings“ unter der Leitung von Daniela Predescu einen bunten musikalischen Blumenstrauß für die Besucher seines Konzertes bereit – in Form von Extrakten aus bekannten Musicals wie „Das Phantom der Oper“ oder „Jesus Christ Superstar“, aber auch in Gestalt von Rock- und Popsongs.