Am Freitag startet das Schützenfest in Ippener

Wo die Dreizehn Glück bringt

Sie müssen abdanken: Königin Simone Preiß und König Swen Wiechmann.

Gross Ippener - Wer tritt die Thronfolge von König Swen Wiechmann an? Das entscheidet sich an diesem Wochenende auf dem Schützenfest des Schützenvereins Ippener. Schon am Freitag geht’s los – und am Sonnabend dann weiter.