„freiraum“ dankt allen Unterstützern

Harpstedt – Für diesen Mittwoch, 19 Uhr, lädt das „freiraum“-Team alle ehrenamtlichen Unterstützer und Mietregal-Anbieter des kleinen Bürgerladens zu einem Festessen in den Garten hinterm Gebäude an der Freistraße 1 in Harpstedt ein. Der Dankeschönabend gilt allen Beteiligten, die sich am Blühflächenprojekt, in den Klima-AGs, im Repaircafé, auf Verschenkemärkten und Festen, während der Ladenöffnungszeiten und bei anderen Gelegenheiten eingesetzt haben. Neben „allerlei Leckereien“ kündigt der „freiraum“ einen Rückblick „auf zwei Jahre gemeinsamer Aktivitäten, angestoßener Prozesse und jeder Menge neuer Ideen an“, die viele Menschen auf den Weg gebracht hätten. Die Weiterentwicklung des Erreichten und Harpstedts „zur klimafreundlichen Gemeinde“ bleibe das Ziel, auf das hingearbeitet werde. Am Donnerstag, 29. August, startet um 17 Uhr am „freiraum“ eine öffentliche Fahrradrundtour zu fünf Harpstedter Gärten, die eine „Glücksgarten-Gruppe“ – nach Permakultur-Grundsätzen – umgestaltet hat. Dieser Ausflug endet gegen 19 Uhr. Abschließend gibt es Fingerfood sowie eine Erfrischung im Garten hinterm „freiraum“. Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind via E-Mail an die Adresse moin@freiraum-harpstedt.de oder unter Telefon 0175/236 51 41 möglich.