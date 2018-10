„freiraum“ bittet zum Erntedankfest

Ein großes Erntedankfest feiert der „freiraum“ am Sonntag, 14. Oktober, von 12 bis 16 Uhr auf der Freistraße in Harpstedt. Der Regio- und Klimaprojektladen blickt dann auch auf erfolgreiche Aktivitäten aus dem ersten Projektjahr zurück. Er präsentiert Früchte seiner Arbeit, etwa in Form von Harpstedter Apfelsaft und Pflaumenmus.

Außerdem soll es einen Verschenkemarkt geben: Wer schöne Sachen abzugeben hat, darf diese gern mitbringen und auf Tischen präsentieren; Aufbau ist ab 10 Uhr. Der „freiraum“ stellt überdies besondere Angebote aus seinen Mietregalen vor. Besucher können obendrein eigene Shirts im Siebdruckverfahren bedrucken lassen, Taschen käuflich erwerben und Rucolapesto selber machen. Es gibt ferner einen Repairstand sowie Infos zum Landkreis-Klimaschutzkonzept. Gegenstände zum Reparieren können mitgebracht werden. Die Gruppe „Accompasso“ will die Besucher ab 13.30 Uhr und ab 14.30 mit Sambarhythmen mitreißen. Das kulinarische Programm beinhaltet Punschkuchen von der Diakonie Himmelsthür, vegane Muffins, Kürbissuppe und andere Leckereien. Anmeldungen für den Verschenkemarkt sind via E-Mail an die Adresse moin@freiraum-harpstedt.de oder telefonisch unter der Rufnummer 04244/968 56 82 möglich.