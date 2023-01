Harpstedter Rosenfreibad: Wachholder sieht eine Chance vertan

Von: Jürgen Bohlken

August 2022: Christian Dürr (2.v.l.), der FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende, ließ sich im Rosenfreibad den dort bestehenden Sanierungsbedarf erläutern. Dahinter stand die Hoffnung von Kommunalverwaltung und -politik auf Fördermittel. Archivfoto: boh © -

Harpstedt – „Das Ergebnis brachte Licht ins Dunkel, aber kein gutes auf die Verwaltungsspitze.“ Dieses ernüchternde Fazit zieht Stefan Wachholder (CDU); nach erfolgter Akten- und Schriftverkehr-Durchsicht sieht er seine Vermutung bestätigt: Die Samtgemeindeverwaltung habe keinen Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt, weil Bürgermeister Yves Nagel die Erfolgschancen als gering eingestuft habe.

Un Wachholders Augen standen die Aussichten auf Geld diesmal aber durchaus nicht schlecht. Der Unionspolitiker, auch stellvertretender Samtgemeindebürgermeister, teilt in diesem Punkt die gleichlautende Einschätzung von Dr. Joachim Algermissen, Büroleiter des FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Christian Dürr.

Der redensartliche Stein war in der letzten Samtgemeinderatssitzung des alten Jahres ins Rollen gekommen. Dort hatte Wachholder am 15. Dezember auf die Aussage von Yves Nagel, wonach keine Fördermittel für das Freibad bewilligt worden seien, erwidert: „Dann muss man sie auch beantragen! Es ist bis heute kein Förderantrag in Berlin eingegangen.“ Diese auf einer Information von Dr. Algermissen beruhende Aussage erntete Verwunderung im Rat. Die daraufhin vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Hartmut Post beantragte Akteneinsicht ist nun, am Freitag, durch Post, Stefan Wachholder und Stefan Pleus (CDU) vollzogen worden.

Kein Erfolg im „Erstversuch“

Algermissen wollte die Samtgemeinde Harpstedt im Bemühen um Geld aus dem erwähnten Bundesförderprogramm für das geschnürte Freibad-Maßnahmenpaket unterstützen. Einen Erstversuch, Mittel aus diesem Topf bewilligt zu bekommen, hatte die Verwaltung schon 2020 gestartet – während der Amtszeit des damaligen Amtshof-Chefs Herwig Wöbse. Seinerzeit ging die Samtgemeinde allerdings leer aus. Die parallel dazu angestrengte Bewerbung um Geld aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“, einem Landesprogramm, hatte damals ebenfalls keinen Erfolg. Dieser „Topf“ war maßlos überzeichnet.

2021 beschloss der Samtgemeinderat, die Sanierungsmaßnahmen im Freibad (darunter die Technikkeller-Erneuerung fürs Schwimmerbecken) mit einem Gesamtkostenvolumen von rund 2,2 Millionen Euro erst dann in Angriff zu nehmen, wenn hinreichend Fördermittel generiert worden sind.

„Wir waren davon ausgegangen, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten diesbezüglich ausschöpfen würde“, sagt Hartmut Post. Doch das sei eben nicht passiert. „Die nun erfolgte Akteneinsicht brachte zutage, dass die Verwaltung nur zum Förderprogramm des Landes, also zum ,Investitionspakt’, Antragsunterlagen eingereicht hatte, die mit Bescheid von Oktober 2022 abermals negativ beschieden wurden. Was das Förderprogramm des Bundes angeht, unterblieb hingegen die Antragstellung, da die Verwaltung für sich entschieden hatte, das hätte wenig bis keine Erfolgsaussichten“, kritisiert Stefan Wachholder. Der Vorwurf aus den Reihen der Union geht dahin, dass Bürgermeister Yves Nagel eben nicht alle Förderchancen genutzt habe.

Förderrichtlinien sind breiter angelegt

Der Amtshof-Chef hatte auf dem Standpunkt gestanden, aus dem Bundesprogramm ließe sich bestenfalls Geld für gravierende energetische Verbesserungen und klimaschutzdienliche Maßnahmen schöpfen. Seine Meinung, das Freibadsanierungspaket passe da nicht rein, teilen Stefan Pleus und seine Fraktionskollegen mit Hinweis auf Algermissens Einschätzung nicht. Die Förderrichtlinien schlössen nämlich auch die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die soziale Integration ein. „Ein besonderer Fokus sollte auf der Förderung von Schwimmbädern liegen“, betont Pleus und ergänzt: „Somit war es Auslegungssache, ob ein Antrag Erfolgsaussichten hat oder nicht.“

Hinzu komme: Im ersten Schritt wäre der Aufwand ausgesprochen gering gewesen. „Ein formloser Antrag in Kombination mit der Projektskizze hätte genügt“, so Pleus. „Die benötigte Projektskizze war nach Beschluss des Rates von der Firma Thalen Consult für diesen Fall schon erstellt worden. Sie lag also bereit und hätte so aus dem Antrag aus 2020 übernommen werden können“, sagt der CDU-Ratsherr.

Algermissen vermisste Antrag aus Harpstedt

Das Versäumnis hatte letztlich Dürrs Büroleiter ans Licht gebracht: Am 22. September 2022 fragte Joachim Algermissen nach, wo denn wohl der von ihm erwartete Antrag der Samtgemeinde Harpstedt bliebe, zumal er bis dato nicht eingegangen war. Yves Nagel antwortete ihm am selben Tag. Recht umfangreich begründete er laut Wachholder, warum er es unterlassen hatte, den Antrag auf den Weg zu bringen.

Algermissen versicherte dem CDU-Ratsherrn hingegen, dass eine Antragstellung sehr wohl Sinn gemacht hätte. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf diverse Maßnahmen, für die es, obgleich sie nur bedingt förderfähig gewesen seien, gleichwohl eine Förderzusage gegeben habe. Einer Projektliste lässt sich zumindest entnehmen, dass Schwimmbadsanierungen zu den bezuschussten Vorhaben gehörten. Nur zwei Beispiele: Für ein Badprojekt in Remscheid betrug die Bundesförderung 5.434.673 Euro. Im Falle der Sanierung der „Römer-Therme“ (Hallenbad) in der Verbandsgemeinde Bad Breisig lag sie bei 5.674.229 Euro.

Programm wird doch verlängert

In der letzten Samtgemeinderatssitzung 2022 hatte Yves Nagel auch behauptet, die Freibadsanierung müsse nun ohne Fördermittel angegangen werden, zumal das Bundesprogramm nicht verlängert werde. Letzteres stimmte eine Zeit lang, Mitte Dezember, aber bereits nicht mehr. Nagel war über den neuen Sachstand noch nicht im Bilde, Wachholder hingegen schon: Im Zuge seiner Bereinigungssitzung vom 10. und 11. November hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, weitere 400 Millionen Euro bereitzustellen, um das Programm 2023 fortlaufen zu lassen.

