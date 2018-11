Freestyle-Einradsport: Offene DM rückt näher

Harpstedt - Aus Sicht des Unicycle-Teams Harpstedt rückt ein durchaus besonderes sportliches Highlight nun in greifbare Nähe: Der Einradverein nimmt an der „Offenen Deutschen Meisterschaft“ (ODM) im Einrad-Freestyle teil, die von Freitag, 16. November, bis Sonntag, 18. November, in Norderstedt ausgetragen wird. Das Unicycle-Team Harpstedt wird dort mit drei Paarküren, den „Youngstars“ und der Großgruppe an den Start gehen. Im Vorfeld soll es bereits an diesem Freitag ab 19 Uhr in der Spielhalle an der Oberschule in Harpstedt eine „öffentliche Generalprobe“ geben. Dabei werden die Fahrerinnen ihre ODM-Küren präsentieren. Darüber hinaus kommen im Rahmenprogramm auch die jüngeren Einradsportlerinnen, die „Dominos“ und die „Unisternchen“, in Küren vor Publikum zum Zuge.

Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht. Eintritt erhebt das Unicycle-Team nicht. Für Stärkungen wird gesorgt sein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. - boh