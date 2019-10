Frauenpower in der Führungsriege

Schulförderverein gedenkt Uwe Cordes – und richtet dann den Blick nach vorn

+ Nach den Wahlen: Kirsten Otto, Aleksandra Michalik, Doris Dauskardt und Nicole Windeler (von links). Foto: Rottmann

Harpstedt - Von Anja Rottmann. Mit einer Schweigeminute haben die Mitglieder am Mittwochabend während der ordentlichen Versammlung des Fördervereins Schulen Flecken Harpstedt im Hotel „Zur Wasserburg“ des am 26. Juli aus dem Leben geschiedenen zweiten Vorsitzenden Uwe Cordes gedacht. Der Harpstedter hatte sich nicht nur im Verein zum Wohle der Schulen engagiert, sondern auch während seiner Laufbahn in der Verwaltung der Samtgemeinde.