Fräse arbeitet sich Meter für Meter voran

Sanierung der Kreisstraße 286 hat begonnen / Vollsperrung und Umleitung über die K9

+ Außerordentlich effizient: die aus Paderborn ausgeliehene Straßenfräse. Foto: Bohlken

Prinzhöfte - Von Jürgen Bohlken. Die schweren Baumaschinen verursachen einen Höllenlärm. Stück für Stück und in gemächlichem Tempo arbeitet sich die aus Paderborn ausgeliehene Straßenfräse in Richtung Prinzhöfte vor. Direkt dahinter fegt ein Schlepper mit rotierendem Besen die in einer Breite von zweieinhalb Metern abgefräste Fahrbahn. „Da ist auch ein Wassertank dran – für eine Hochdruckreinigung in einem zweiten Schritt. Die Fahrbahn muss schließlich sauber sein, ehe wir asphaltieren können“, erläutert ein Bauarbeiter. In Stiftenhöfte fällt derweil eine kleinere Baustelle ins Auge. Hier reißt ein Bagger die zugewachsene Regenrinne neben dem Radweg heraus. „Die wird komplett erneuert“, erzählt der Baggerführer.