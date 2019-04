„Fountains“ feiern famoses „Fünfjähriges“

Köhren/Beckeln – Ihr fünfjähriges Bestehen haben die „Beckeln Fountains“ am Samstagabend im Köhrener Dorfgemeinschaftshaus mit einer „Blau-Gelben Nacht“ gefeiert. Dazu begrüßte der erste Vorsitzende, Tim Sander, insgesamt rund 130 Fußballspieler und deren Partnerinnen in festlicher Kleidung. Nach einem Sektempfang schloss sich ein Büfett an.

In einer kurzen Rede ließ Sander die Vereinsgeschichte Revue passieren: Nach der Gründung am 15. Februar 2014 folgte bereits am 15. August das erste Punktspiel – den ersten Aufstieg erreichte die Mannschaft im Mai 2015. Aktuell besteht der Verein aus rund 90 Mitgliedern.

Im Anschluss an das Essen galt es, bei einem Quiz neun Fragen zu beantworten. „Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr über den Verein alles wisst“, so Sander. Drei Freiwillige – Christoph Windhusen, Manfred Sander und Trainer Matthias „Jupp“ Büsing – traten gegeneinander an, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Dabei lautete eine Schätzfrage, wie viele Tore Timo Gralheer in der allerersten Saison geschossen hatte. Die richtige Antwort: 58. Jann Lüllmann gelang es, der Mannschaft in der zweiten Saison den Aufstieg zu sichern und der höchste Sieg in der gesamten Vereinsgeschichte war das 12:0 gegen den Delmenhorster TB. Am Ende erhielten die Teilnehmer kleine Präsente: Trainer „Jupp“ konnte mit sieben Zählern glänzen und erhielt einen Gutschein für die „Auszeit“ in Wildeshausen (Sport und Wellness). Christoph Windhusen folgte mit vier Punkten (eine große Flasche Edelkorn). Manfred Sander erhielt für seinen dritten Platz mit zwei Punkten eine bunte Sonnenbrille.

Nach der kleinen Showeinlage sorge DJ „Äffie“, alias Marcel Bandorski, für die richtige Musik, um den Ball einzuläuten. Während des gesamten Abends konnten die Besucher auf einer Leinwand Videos und Fotos anschauen – von Trainingseinheiten und verschiedenen Veranstaltungen. Viel Spaß bereitete zudem noch eine selbst gebaute Fotobox, in der etliche Quatsch-Schnappschüsse entstanden. aro