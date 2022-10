Ein Projektende, das Perspektiven eröffnet

Von: Jürgen Bohlken

Als Universitätsprofessor auf Lebenszeit weiterhin in der Forschung aktiv: Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker. © Jens Schaper (Staffhorst)

Harpstedt – Ist mit der öffentlichen Wissenschaftskonferenz am Freitag, 28. Oktober, 18 Uhr, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ definitiv Schluss? Oder wirkt es in irgendeiner Weise nach – das an der Universität Vechta angesiedelte Forschungsprojekt zur bäuerlichen Siedlungs- und Geschlechterhistorie im Alten Amt Harpstedt vom Mittelalter bis in die Neuzeit? Dazu hat unsere Zeitung Projektleiter Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker befragt.

Frage: In der Abschlusskonferenz blicken Sie zurück auf das Projekt. Sie wollen zugleich Perspektiven aufzeigen. Inwiefern?

Hucker: Das Forschungsprojekt als solches ist natürlich abgeschlossen – und das Geld ausgegeben. Es gibt aber Impulse weiterführender Art, in die ich persönlich involviert bin.

Frage: Als da wären?

Hucker: Der in Reckum wohnhafte Archäologe Michael Wesemann etwa hat sich mit den Turmhügelburgen in Harpstedt und Kellinghausen, den sogenannten Motten, befasst. Das Wort leitet sich aus dem Französischen „La motte“ ab, was so viel heißt wie „der Hügel“. Eine Rolle spielt für die Arbeit von Herrn Wesemann ein vom Land mal aufgelegtes Airborne-Laserscanning-Programm. Hintergrund: Aus den Daten eines Landschaftsscannings aus der Luft lässt sich die Flora herausrechnen – mit dem Ziel, die Burgenmerkmale besser erkennbar zu machen. Wichtig ist mir der Hinweis, dass die Turmhügelburgen-Erforschung in Harpstedt und Kellinghausen fortgeführt wird. Dabei kooperiere ich mit Michael Wesemann. Zur Harpstedter Motte hat er herausgefunden, dass sie merkwürdigerweise nicht ganz fertig geworden ist. Da fehlen ein paar charakteristische Merkmale. Als hätte sozusagen jemand plötzlich die Kelle einfach aus der Hand gelegt.

Frage: Wann ist die Motte in Harpstedt entstanden?

Hucker: Ich denke, im zwölften Jahrhundert. Die „Motten-Zeit“ begann Ende des elften Jahrhunderts und lief im 13. Jahrhundert aus, wobei es diesbezüglich regionale Unterschiede gab. Danach kam die Phase der Gräfteburgen mit weiträumigeren Befestigungen. Dazu gehörte auch die Harpstedter Burg am heutigen Amtshof-Standort.

Frage: Die Motte in Kellinghausen wäre demnach zeitlich auch im zwölften Jahrhundert zu verorten?

Hucker: Wenn’s denn wirklich eine ist! Das muss noch erforscht werden.

Frage: Gibt es weitere Impulse in der Kontinuität des Forschungsprojektes?

Hucker: Ja, die geomorphologische Arbeit von Sophie Lindemann über das Kirchspiel Colnrade. Sie ist nicht aus unserem Projekt entstanden, aber gleichwohl pflegen wir eine enge Zusammenarbeit. Michael Wesemann gehörte übrigens zu den Gutachtern der Arbeit von Sophie Lindemann, die ja aus Colnrade stammt.

Frage: Dr. Herbert Bock, der im Rahmen des Forschungsprojektes zur bäuerlichen Siedlungs- und Geschlechterhistorie promoviert hat, habe nach seiner Dissertation und der Veröffentlichung der Redeker-„Collectanea“ die Hände nicht in den Schoß gelegt, heißt es.

Hucker: Das trifft zu. Dr. Bock arbeitet weiter – über die Geschichte von Spradau und der Familie Isern. Dazu ist von ihm noch viel zu erwarten.

Frage: Auch eine Veröffentlichung?

Hucker: Ja, unbedingt.

Frage: Haben Sie selbst eigentlich noch einen Lehrstuhl an der Universität Vechta?

Hucker: Ich bin zum Universitätsprofessor für Geschichte auf Lebenszeit ernannt. Aus der Lehre habe ich mich zurückgezogen. Forschung betreibe ich hingegen weiterhin – was die erwähnten Impulse angeht, aber nicht mehr in leitender Funktion. Da kommt mir eher eine Geburtshelfer- und Beraterrolle zu.

Frage: Sie selbst haben sich in einer Buchveröffentlichung mit Sagen aus dem Harpstedter Raum beschäftigt. Ein weiteres Forschungsinteresse gilt Rittern und Knappen. Kommen Sie da voran?

Hucker: Ja, allerdings sehr langsam, weil ich gleichzeitig mit vielen anderen Dingen befasst bin. Einen Veröffentlichungstermin kann ich beim besten Willen nicht nennen. Inhaltlich soll es um den hochmittelalterlichen Adel in den Kirchspielen Harpstedt und Colnrade gehen. Praktisch jeder zweite Ort auf dem Land hatte ja zu jener Zeit seinen lokalen Adel, der dann aber in die Städte abwanderte.

Frage: Wie groß ist eigentlich die Nachfrage nach den drei Büchern, die als Ergebnis des Forschungsprojekts vom Kieler Solivagus-Verlag herausgebracht worden sind?

Hucker: Danach habe ich mich neulich bei Verleger Dr. Stefan Eick erkundigt. Er meinte, mein Sagen-Buch sei ein Dauerbrenner. Es eignet sich – wie ich finde – auch gut als Geschenk. Schleppender läuft indes der Verkauf von Dr. Bocks Dissertation und der rekonstruierten Redeker-Chronik. Das liegt aber einfach in der Natur der Sache, weil es sich dabei um sehr wissenschaftliche Arbeiten handelt.

Frage: Eigentlich sollte doch gerade der Name Johann Heinrich Redeker (1682 –1764) bei vielen an Heimatgeschichte interessierten Bürgerinnen und Bürgern Interesse wecken, zumal die Bedeutung dieses Amts- und Kammerschreibers in Hannover und Harpstedt für die Harpstedter Geschichtsschreibung hinlänglich bekannt ist.

Hucker: Ja. Zudem handelt es sich um eine wirklich spannende Lektüre, die auch Aufschluss darüber gibt, wie Redeker gedacht und getickt hat. Ich hatte mir erhofft, dass die Chronik eine Art Volksbuch für die Harpstedter werden würde. Darin steckt im Übrigen eine ausgesprochen verdienstvolle Arbeit: Das Original war ja verloren – verbrannt. Dr. Bock hat die Chronik mühsam auf Grundlage einer Abschrift von Robert Grimsehl rekonstruiert und mit hilfreichen Erläuterungen versehen. Eine große wissenschaftliche Leistung.

Frage: Welches Fazit ziehen Sie mit Blick auf das nunmehr abgeschlossene Forschungsprojekt?

Hucker: Wenn man so will, war sogar die Belebung des Harpstedter Geschichtsvereins eine indirekte Auswirkung. Der neue Vorsitzende Tobias Alhelm hat bei mir studiert. Besonders bemerkenswert finde ich, dass sich vom einfachen Bürger über Unternehmen bis hin zur Samtgemeinde Harpstedt und zum Stift Bassum alle möglichen Geldgeber an der Finanzierung des Forschungsprojektes beteiligt haben. Das kann man einfach nicht oft genug loben. Ohne diese finanzielle Unterstützung wären die Buchveröffentlichungen sicher nicht möglich gewesen.

Frage: Sind universitäre Eigenmittel eingeflossen?

Hucker: Die Universitäten in Niedersachsen haben für solche Dinge praktisch nie Geld (lacht). Die Uni Vechta hat für das Projekt keine Mittel beigesteuert. Die universitäre Unterstützung bestand letztlich in meiner Person, meiner Arbeitskraft. Ich habe das Projekt ja begleitet und geleitet – unentgeltlich.

Frage: Reine Drittmittelforschung gilt als nicht unumstritten. Zumindest zu meiner Studienzeit in den 1980er-Jahren ist sie immer wieder Anlass für mitunter heftige Kontroversen über die Freiheit der Wissenschaft gewesen.

Hucker: Tatsächlich ist das ein zweischneidiges Schwert. Wenn beispielsweise ein Pharmakonzern etwas erforscht haben will und selbst Mittel für die Forschung beisteuert, muss man natürlich das klare Eigeninteresse sehen.

Frage: In Ihrem Fall war das komplett anders. Warum hätten Großsponsoren wie die Avacon auch Einfluss nehmen sollen auf die Ergebnisse historischer Forschung? Das entbehrt ja jeder Logik. Da gab es offenkundig kein Lobby-Interesse.

Hucker: So ist es. Niemand ist mit den Worten „wir wollen aber bewiesen haben, dass...“ an uns herangetreten.