Zum 13. Mal in Folge „Mini-Olympiasieger“

Zusammen 109 Mitglieder haben das Jugendblasorchester („Blaso“) und die Jugendfeuerwehr Beckeln in ihren Reihen. Ein an Aktivitäten sehr reiches Jahr liegt hinter ihnen.

Beckeln - Von Christian Bahrs. Jugendfeuerwehrwart Matthias Kastendiek erwähnte am Montag während der gemeinsamen Hauptversammlung 9560 von den Nachwuchsbrandschützern geleistete Stunden, ferner 34 Dienste und Veranstaltungen sowie 32 Sonderdienste für spezielle Wettbewerbe und die Vorbereitungen durch die Betreuer. Das Highlight 2018 sei das völlig regenfreie Zeltlager in den Sommerferien in Sudwalde gewesen. Die mit dem Brennballturnier abgeschlossene Mini-Olympiade hätten die Beckelner zum 13. Mal hintereinander gewonnen. Ausflüge führten zur Hundestaffel der Feuerwehr Lemwerder und zum Flughafen Hamburg - mit Besichtigung der Feuerwehr und der großen Flugfeldlöschfahrzeuge. Mit Erreichen der Volljährigkeit mussten Felix Corßen, Lukas Müller, Lennart Schröder, Dirk Wendland und Alina Wolle die Jugendfeuerwehr verlassen. Zudem gab es einen weiteren Austritt, aber im Gegenzug mit Tarek Koppelmann, Vivien Rolappe sowie Aaron und Jason Wolle auch vier Neuaufnahmen. Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei 35.

4043 ehrenamtliche Stunden absolvierte laut der stellvertretenden Vorsitzenden Simone Behnken das nach zwei Austritten 74 Mitglieder starke „Blaso“. In 42 Proben habe es sich auf insgesamt 20 Auftritte vorbereitet. Dem Scheunenkonzert im April ging sogar ein musikalisches Wochenende voraus.

Ramona Barg kandidierte nach sechs Jahren nicht erneut als stellvertretende Schriftführerin. Zur Nachfolgerin wählte die Versammlung Alina Wolle. Bestätigung im Amt erfuhren die stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarte Timo Gralheer und Ramona Barg, die zweite Orchestervorsitzende Simone Behnken, der dritte Vorsitzende Sebastian Otte, die stellvertretende Dirigentin Angela Würdemann, die stellvertretende Kassenwartin Vanessa Bahrs und Pressewart Christian Bahrs.

Für zehn Jahre im „Blaso“ bekam Teresa Harms die Bandschnalle in Bronze. Die entsprechende Auszeichnung in Silber erhielten für 20 Jahre Simone Behnken, Christian Bahrs, Thomas Deepe, Thorben Deepe und Michael Kück.

Anerkennende Worte fanden die Ehrengäste. Dazu zählten Kreisjugendfeuerwehrwart Werner Mietzon, die Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Diane Febert, Gemeindebrandmeister Günter Wachendorf, Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse und Beckelns Bürgermeister Heiner Thöle. Das Führungsduo der Beckelner Wehr aus Frank Bollhorst und André Gerke war der Einladung ebenfalls gefolgt.

Mietzon erhoffte sich, dass eine Jugendfeuerwehr aus dem Landkreis Oldenburg beim Landesjugendfeuerwehrtag in Wildeshausen dabei ist. Wöbse lobte: „Hier in Beckeln seid ihr immer super drauf und mit viel Spaß bei der Sache. Seit Jahren seid ihr an der Spitze dabei. Dies ist außergewöhnlich, denn Beckeln ist kein großer Ort mit vielen Einwohnern. Hier packen alle mit an und sorgen für ein tolles Programm.“