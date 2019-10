Flusskrebse im Louéser Wappen

+ Keine Hummer, sondern Flusskrebse zeigt das Louéser Wappen. Foto: Bohlken

Harpstedt – Die Fertigung der neuen Loué-Fahnen durch Raumausstatter Günter Borchers (wir berichteten) hatte für leichte Irritation gesorgt: Im oberen Drittel des Wappens fallen Tiere ins Auge, die wie Hummer aussehen. Das ergab keinen Sinn. Hummer leben in ständig von Wasser bedeckten Bereichen der Meeresküsten. Harpstedts französische Partnerstadt liegt aber nicht am Meer. Warum also ein maritimer Bezug im Wappen? Für Aufklärung sorgte die Delegation, die zum 50-Jahr-Gemeindepartnerschaftsjubiläum aus Loué anreiste: Die vermeintlichen Hummer sind Flusskrebse. Die wiederum kommen in der Vègre, dem durch Loué fließenden Fluss, vor. Ein genauer Blick auf das Wappen zeigt: Die Scheren der dort abgebildeten Tiere unterscheiden sich nicht. Bei Hummern sind sie aber sehr verschieden ausgebildet; es gibt eine kräftigere Knack- und eine schlankere Greifschere.