Flüchtlingswegzüge machen sich bemerkbar

Gemeinden, die Bauland ausweisen können, halten die Einwohnerzahl in etwa

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Von rund 240 Flüchtlingen, die vor allem 2015 und 2016 in die Samtgemeinde kamen, wohnt nach Einschätzung von Bürgermeister Herwig Wöbse heute bestenfalls noch ein Viertel hier. Das schlägt sich auch in der Einwohnerstatistik nieder. Ging die Kurve ein paar Jahre lang nach oben, so ist inzwischen fast wieder der Stand von Ende 2013 erreicht.