Als Flüchtlingskinder die Schülerzahl gewaltig anschwellen ließen

Klein Köhren - Sonniges Wetter paarte sich mit guter Laune; daher stand dem guten Gelingen eines Treffens von 46 ehemaligen Pennälern der einstigen Volksschule Klein Köhren nichts mehr im Wege. Eingeladen zu der Zusammenkunft im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ waren die Geburtsjahrgänge bis 1950. Die Altersspanne der Teilnehmer bewegte sich zwischen knapp 70 und etwa 85 Jahren. Die einstige Schulimmobilie gehört heute der Familie Wittwer. Bei der Einschulung der ersten Abc-Schützen am 23. Juni 1946 wurden zwei Jahrgänge, 1945 und 1946, zusammengefasst. Daher bewegte sich die Schülerzahl auf einem hohen Niveau. Und sie stieg im Verlauf des Sommers, mit der Ankunft vieler Flüchtlinge, weiter an. Am 1. September lag sie bei 100, darunter 45 Flüchtlingskinder. Unterrichtet wurde sowohl vor- als auch nachmittags. Wolfgang, Sohn des damaligen Lehrers Richard Kottke (der die Klasse am 23. Juni 1946 übernahm), wohnte dem jetzigen Wiedersehen bei. Ebenso viele frühere Pennäler, die als vertriebene Kinder nach Kriegsende in Klein Köhren eingeschult worden waren. Die Organisatoren des Treffens, Kurt Meyer und Heinz Nienaber, hatten ein ansprechendes Programm ausgearbeitet. Nienaber stellte die Chronik des damaligen Lehrers Kottke anhand einzelner Passagen vor. Bei dieser Gelegenheit fiel den Ehemaligen auch die eine oder andere – zum Schmunzeln animierende – Anekdote aus der Schulzeit wieder ein. Während eines gemeinsamen Mittagessens und des weiteren gemütlichen Beisammenseins schwelgten alle Beteiligten in Erinnerungen. Bei Kaffee und Kuchen klang die Veranstaltung am späten Nachmittag aus. Foto: Rottmann