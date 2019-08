Flucht mit Happy End dank der „Cap Anamur“

Der vietnamesische Pastor Mai Ngoc Hoan (74) am Sonntag bei seiner Predigt. Er war vor rund 40 Jahren per Boot aus Südvietnam geflüchtet und auf offener See von der „Cap Anamur“ aufgenommen worden. Fotos: Jysch

Harpstedt - Von Rainer Jysch. Seit Kurzem wohnt Mai Ngoc Hoan, Pastor der freien evangelischen Emmanuel Gemeinde, mit seiner Frau in Rechterfeld. Am Rande des jüngsten Gottesdienstes in der vormaligen neuapostolischen Kirche am Mühlenweg in Harpstedt hat der Prediger mit unserer Zeitung über seine rund 40 Jahre zurückliegende Flucht gesprochen. Der heute 74-Jährige gehörte damals zu den „Boat People“. 1980 war er im Südchinesischen Meer von der „Cap Anamur“ aufgenommen worden, dem Rettungsschiff des ein Jahr zuvor von Christel und Rupert Neudeck mit prominenter Unterstützung gegründeten gemeinnützigen Vereins „Deutsche Not-Ärzte e.V.“ mit Sitz in Köln.

„Nach der Machtübernahme des kommunistischen Regimes Nordvietnams hat jeder einen Ort gesucht, an dem man in Freiheit leben kann“, entsann sich Pastor Mai Ngoc Hoan. Bei seiner eigenen Flucht musste der aus Saigon (heute: Ho-Chi-Minh-Stadt) stammende Südvietnamese, der als malender Künstler für eine Galerie tätig gewesen war, Frau und Tochter zunächst zurücklassen. Nach Tagen der Ungewissheit auf offener See in einem überfüllten, knapp 25 Meter langen Holzboot kam für ihn und seine Leidensgenossen die Rettung: „Die ,Cap Anamur’ brachte mich zunächst auf die zu den Philippinen gehörende Insel Palawan“, erzählte der Geflüchtete von seiner Odyssee. Neuneinhalb Monate musste er dort ausharren, bis sich eine Möglichkeit zur Ausreise nach Deutschland mit dem Flugzeug ergab. Dazwischen lag eine lange Zeit der Ungewissheit für die Familie. „Kurz anrufen, um zu sagen, dass es mir gut geht – das war damals noch nicht möglich. Das ging nur auf dem Postweg“, übersetzte der älteste Sohn Mai Duc An (34) die Worte seines Vaters. Im Juli 1981 kam Mai Ngoc Hoan nach Filderstadt – südlich von Stuttgart. „Ich wurde freundlich aufgenommen. 1982 konnte ich nach Bremen weiterreisen und fand Arbeit in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb.“ Auch Hagen, Wildeshausen und Delmenhorst waren zwischenzeitliche Wohnorte. „1983 konnten meine Frau und meine Tochter per Flugzeug nachkommen“, verriet der 74-Jährige. Nach der ältesten, noch in Vietnam geborenen Tochter kam der älteste Sohn in Bremen zur Welt. Ein jüngerer Bruder und eine jüngere Schwester ergänzen die Familie. Dem ältesten Sohn imponiert noch heute die Geschichte seines Vaters, der die riskante Flucht über den Ozean gewagt habe, „um ein gutes Leben für die Familie zu organisieren“.

Die Emmanuel Gemeinde Harpstedt ist eine Migrationskirche mit vietnamesischen Wurzeln. Der Bund der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, hat sie im September 2018 offiziell aufgenommen. „Uns war es wichtig, nicht allein dazustehen, sondern einen Bund hinter uns zu haben, um uns bei auftretenden Fragen Hilfe holen zu können“, so Mai Duc An. Auch die beiden Gemeindeleiter Tran Tan Duc und Pham Trong Anh stammen aus Vietnam.

Rund 80 Gläubige nahmen am jüngsten Gottesdienst teil. „Am ersten Sonntag im Monat sind es noch mehr. Etwa 120“, verriet Pham Trong Anh. „Dann reisen auch Mitglieder aus Rotenburg/Wümme und von weiter her an.“ Der Gottesdienst wird in vietnamesischer Sprache gefeiert und von moderner, live gespielter und gesungener Musik umrahmt. Pastorensohn Mai Duc An gibt am Schlagzeug den Takt vor. Rhythmisch klatschend begleitet die Gemeinde die flotte Musik. Liedtexte werden in vietnamesischer und deutscher Sprache auf die Wand unter dem hölzernen Kreuz projiziert. Einleitende Worte und die Predigt, eine Mischung aus Bibellesung und freier Rede, übersetzten am Sonntag der 24-jährige Vuong Nguyen und der 17-jährige Thuy Tien Tran simultan ins Deutsche.

Schon im Sommer 2018 hatte die Emmanuel Gemeinde das Gotteshaus am Mühlenweg in Harpstedt erworben. Am Sonnabend, 5. Oktober, soll um 10.30 Uhr als offizielle Einweihung ein Gottesdienst mit anderen Gemeinden aus ganz Deutschland gefeiert werden. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.