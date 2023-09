„Flotte Hühner“ des RC „Sport“ Harpstedt haben im „Jump and Run“ die Nase vorn

Von: Jürgen Bohlken

Siegte im E-Stilspringwettbewerb: Anouk Wachholder auf Diamond Daggi. © Luisa Mahlstedt

Groß Köhren/Harpstedt – Wetter und Stimmung seien großartig gewesen, schwärmt Pressewartin Sandra Hormann über das „kleine Turnier“ des Reitclubs „Sport“ (RCS) Harpstedt für Turniereinsteiger vom vergangenen Wochenende.

„Unter Pavillons und hohen Eichen konnte jeder, der wollte, ein schattiges Plätzchen finden, ein wenig zusehen und verweilen. Für Speis und Trank war bestens gesorgt: Es gab belegte Brötchen, Kuchen und Torten. Frischen Flammkuchen in drei leckeren Varianten backten Pia und Stefan Wachholder. Am Abend vor dem Turnier war neben dem üblichen Aufbau alles vorbereitet worden, um auch Eis anbieten zu können. Erfrischend für die erwachsenen Zuschauer war ebenso sie selbst gemachte Erdbeerbowle. Die Organisatoren und Helfer hatten optimale Bedingungen geschaffen. Der Verein ist sehr zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe und dankbar dafür, dass es keine Stürze und Unfälle gab. Dank gebührt auch den freiwilligen Helfern, die im Einsatz waren“, zieht die Pressewartin ein sehr positives Fazit. In sportlicher Hinsicht konnte der ausrichtende Verein ebenfalls zufrieden sein.

Imponierte in der „Jump and Run“-Prüfung: Läuferin Lia Gatz, dahinter Neele Kurzke auf Anka. © Sandra Hormann

Ein Blick auf die Ergebnisse vom Sonnabend: Im Longenreiterwettbewerb begleiteten die Ausbilderinnen Sandra Mahlstedt und Marina Lehmann ihre Reitschülerinnen auf Schulpony Loona durch die Prüfung. Am Ende freute sich Ella Stein über den Sieg – vor Marta Gadzala und Nieke Michalik (alle RCS).

RCS-Reiterin Lene Constabel entschied die Sonderwertung „Schulpferde-Champions Reiterwettbewerb Schritt-Trab“ für sich. Im ersten Dressurreiterwettbewerb obsiegte Tabea Ohlendorf (RFV Kloster Heiligenrode); dahinter platzierte sich Lale Mynou Brüning (TG Brüning-Hof). Den zweiten Dressurreiterwettbewerb gewann Jana Meiche auf Salino (RFV Nordwohlde) vor Lia Niebuhr (RFV Diek-Bassum). Dasselbe Paar entschied auch den Dressurwettbewerb der Klasse E für sich, gefolgt von Charlotte Figge mit Starpower Casimir (Turniergemeinschaft Wohlde). Den Sieg im Klasse-A-Dressurreiterwettbewerb errang Melanie Schröder (RFG Barrier Heide) auf Deseada vor Luisa-Hildegard Wilkens (RSG Meeresberg) auf Steendieks Kleiner Charmeur; Rang drei ging an Charlotte Figge (Turniergemeinschaft Wohlde) mit Starpower Casimir.

Sie siegte sowohl im Dressurreiterwettbewerb als auch in der E-Dressur: Jana Meiche auf Salino. © Luisa Mahlstedt

Der Sonntag verlief für den ausrichtenden Verein richtig gut. In der zweiten Abteilung des Reiterwettbewerbs Schritt-Trab-Galopp glänzte Lia Gatz auf Belle Vie und siegte vor Maliah Bremermann und Neele Brunken (alle RCS) – und in der vierten Abteilung Aaliah Birr vor Lina Schriever und Kimmi Gutsmann (alle RCS). Im Mini-Springreiterwettbewerb ließ Siegerin Anne Meyer (RFV Diek-Bassum) Lale Mynou Brüning und Luisa Bauer (beide TG Brüning-Hof) hinter sich. Den Springreiterwettbewerb gewann Emma Walter auf Spotty (RCS) vor Lale Mynou Brüning und Luisa Bauer (beide TG Brüning-Hof). Im Klasse-E-Stilspringwettbewerb holte Anouk Wachholder auf Diamond Daggi einen weiteren Sieg für den RCS. Im Stilspringwettbewerb der Klasse A* war Elisa Meyer (RC Donstorf-Drentwede) auf Castellano der Sieg nicht zu nehmen. Über Platz zwei freute sich Nike Constabel (RCS).

Den „Jump and Run“ gewann das RCS-Team „Die flotten Hühner“, bestehend aus Neele Kurzke auf Anka und Läuferin Lia Gatz. Darüber freute sich der Turniergastgeber besonders. Dass die (mit neun Jahren) jüngste und kleinste Läuferin eine so starke Leistung ablieferte, imponierte. „Wie auf unserem Maiturnier ist der ,Jump and Run’ die Prüfung mit der besten Stimmung gewesen“, blickt Pressewartin Sandra Hormann gern zurück. „Die Zuschauer feuerten vor allem die Läufer an, die auf dem Sandboden bei sommerlicher Hitze denselben Parcours liefen und sprangen wie zuvor Pferd und Reiter des jeweiligen Teams.“