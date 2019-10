Mit der „Fleischtheke am Markt“ wagt Yasmin Noll den Sprung in die Selbstständigkeit

Harpstedt - Das Schild, das auf die Fleischerei Christians hinwies, ist weg; an selber Stelle hängt ein neues: „Fleischtheke am Markt“ steht darauf in geschwungenen Buchstaben geschrieben.

So heißt das Fleischereifachgeschäft, mit dem Yasmin Noll (l.) den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Am Donnerstagmorgen empfing sie an der II. Kirchstraße in Harpstedt ihre ersten Kunden mit Schnittchen, Sekt, O-Saft und Kaffee. „Ich gehe da mit einem guten Gefühl ran“, sagte die Mutter von vier Kindern und Ehefrau über ihre neue Rolle als Geschäftsfrau.

Ihr Mann Dennis (r.) hilft im Laden aus, „wenn Not am Mann ist“. Die Familie Noll wohnt seit Juli 2018 in Harpstedt. Erzeuger aus der Region beliefern die „Fleischtheke am Markt“ – etwa Pleus (Stuhr), Buschmann (Twistringen) oder Riedel (Aldrup). Besonders üppig mutet die Geflügelauswahl an. Vom Suppenhuhn bis zum Hähnchenschenkel reicht die Bandbreite. Auf Bestellung bekommen die Kunden auch Entenbrust oder ganze Enten.

„Keine Tiefkühlkost!“, betont Dennis Noll. Neben Wurst, Fleisch und Salaten wartet das neue Geschäft mit Eiern, Kartoffeln, Wein, Brot und Honig auf. Donnerstags wird jeweils Suppe oder Eintopf als Mittagstisch offeriert. Zunächst kümmert sich die Inhaberin ohne Angestellte um die „Fleischtheke“. Ob sie künftig mal Unterstützung brauchen wird, kann sie derzeit natürlich noch nicht abschätzen. Foto: Bohlken