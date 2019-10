Fleischerei-Leerstand ist in Kürze passé

+ Nicht mehr lange verwaist ist die frühere Fleischerei Christians an der II. Kirchstraße in Harpstedt. Foto: Bohlken

Seit dem 31. Januar 2018 steht die Fleischerei Christians in Harpstedt leer. In Kürze kehrt Leben zurück in das Gebäude: Jasmin Noll bietet dort ab dem 17. Oktober Fleisch- und Wurstwaren an. Sie kommt aus der Branche, schlachtet aber nicht selbst.