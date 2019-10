Flecken realisiert Erweiterung der Kita „Zwergnase“

Harpstedt – Die Samtgemeindeumlage könnte um 750 000 auf 7,25 Millionen Euro steigen – trotz eines kalkulierten Kreditbedarfes in Höhe von gut 1,5 Millionen Euro. Der Haushaltsentwurf 2020 für die Samtgemeinde Harpstedt sieht nicht rosig aus, obgleich es nun sogar eine Entlastung in siebenstelliger Euro-Höhe bei den Investitionen gibt: Der Flecken Harpstedt, eigentlich nicht zuständig für die Kinderbetreuung, wird als Bauherr die Kosten für die Erweiterung der Kita „Zwergnase“ übernehmen – und dann an die Samtgemeinde vermieten. Das verriet Amtshofchef Herwig Wöbse auf Nachfrage; die Beschlussfassung sei bereits erfolgt. Was den Samtgemeindeetat 2020, Umlagenhöhe und Neuverschuldung angeht, ist noch nichts beschlossen. Die Haushaltsberatungen beginnen erst. Den Anfang macht der Finanzausschuss am Montag, 28. Oktober, 19 Uhr, im Hotel „Zur Wasserburg“ in Harpstedt. Als große investive „Brocken“ zeichnen sich die Kita „Waldburg“ und der Feuerwehrhausneubau für Colnrade ab. boh