Flecken Harpstedt kann Zuschüsse fortführen

Mehr Gewerbesteuer

+ © HTB Zu den freiwilligen Leistungen von Kommunen gehört die Förderung von Sportvereinen, die wiederum wie der Harpstedter Turnerbund Angebote wie den „Kreativen Kindertanz“ machen. © HTB

Gute Nachrichten für den Flecken Harpstedt: Das Defizit von 60 000 Euro muss nicht durch Streichung freiwilliger Leistungen gedeckt werden.

Harpstedt – Dank außerplanmäßig hoher Gewerbesteuer-Einnahmen kommt der Flecken Harpstedt um empfindliche Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen der Kommune herum. Das berichtet der Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor Yves Nagel nun auf Nachfrage unserer Zeitung. Konkret ging es immerhin um 60 000 Euro, die der Flecken hätte einsparen müssen.

Das Defizit stammt noch aus dem Haushaltsjahr 2022. Damals einigte sich der Rat darauf, die Summe im nächsten Jahr, also 2023, wieder hereinzuholen. Damit galt der Etat 2022 als ausgeglichen. Das Problem war aber nur vertagt. „Und das Einsparen geht nur über freiwillige Leistungen“, betont Nagel. In anderen Fällen ist die Gemeinde schließlich verpflichtet, Zahlungen zu leisten. Das sieht bei Zuschüssen für Vereine anders aus.

Glücklicherweise muss der Flecken dieses heiße Eisen nun aber nicht anfassen, wie dies noch bei den Beratungen des Haushalts 2023 Anfang März angekündigt worden war (wir berichteten). Dabei profitiert Harpstedt von einer allgemeinen Entwicklung, wie sie auch andere Kommunen spüren. So sind zum Beispiel in Dötlingen deutlich mehr Gewerbesteuer-Einnahmen zu verzeichnen, als eingeplant waren. Ähnlich ergeht es dem Flecken. „Die Steuern sind gut in die Höhe gegangen“, freut sich Nagel. Dadurch sei es möglich, das Minus zu kompensieren.

Entgegen negativer Prognosen seien die Erträge der Wirtschaft in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, so der Samtgemeindebürgermeister. Das sei zwar zum Teil auch der Inflation geschuldet. Die hat jedoch auch ihre Schattenseiten für den Flecken. „Die Gemeinde zahlt ja auch mehr für die Sachen. Und die Gehälter sind gestiegen.“ Der Flecken beschäftigt zwar kein eigenes Personal, überweist aber eine Pauschale an die Samtgemeinde für die Verwaltung.

Mehr Steuereinnahmen als erwartet

Trotz der aktuell überraschend guten Entwicklung tritt Nagel auf die Bremse, was die Hoffnung auf gesteigerte Investitionen in der Zukunft angeht. „Wir sollten insgesamt schon weiter einen sparsamen Kurs fahren“, betont der Verwaltungschef. Auch mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen der Flecken, aber auch die Samtgemeinde in den kommenden Jahren stehen. „Da könnte ich eine halbe Stunde lang referieren“, unterstreicht Nagel die Aufgabenbreite. Zum Beispiel die überfällige und millionenschwere Sanierung des Rosenfreibads oder der Ganztagsbetrieb an Grundschulen.