Winkelsett – „Großes Lob an die Feuerwehr!“ Mit diesen Worten reagierte am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr via Facebook Anwohnerin Hille Perl auf einen vorangegangenen Löscheinsatz. Binnen kürzester Zeit habe der Brand in Winkelsett unter Kontrolle gebracht werden können. „In Nullkommanix“ seien die Kräfte vor Ort gewesen. Ein Getreidefeld hatte bei Arbeiten mit einer Rundballenpresse Feuer gefangen. Die landwirtschaftliche Maschine konnte nach Angaben von Feuerwehrpressewart Christian Bahrs vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Um 18.47 Uhr seien die Ortswehren Beckeln und Harpstedt alarmiert worden. Kurz darauf sei eine Nachalarmierung an die Colnrader Brandschützer ergangen. Rund 65 Einsatzkräfte, die mit zehn Fahrzeugen vor Ort waren, hätten den Flächenbrand gelöscht. Landwirtschaftliche Gerätschaften seien unterstützend zum Einsatz gekommen. Gegen 20.15 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen, so der Pressewart abschließend. boh