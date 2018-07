Flächenbrände halten Feuerwehren auf Trab: Ballenpresse brennt

+ © Bohlken © Bohlken

Horstedt/Stiftenhöfte - Eine im Betrieb offenbar heiß gelaufene Rundballenpresse eines Lohnunternehmers hat am Montagnachmittag ein abgeerntetes Getreidefeld an der Dorfstraße in Horstedt unweit der Tischlerei Oetken in Brand gesetzt.